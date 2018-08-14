台杉模式瀰漫貪腐致命吸引力

2018年08月14日 04:11 中國時報 主筆室

國民黨立院黨團日前炮火猛烈批判台杉投顧公司，認為是「金融版鐽震案」，並向監察院舉發，監委陳慶財等人申請自動調查，但行政院、國發會及台杉公司先後發表聲明，均否認不法，經媒體深入調查，應可認定國民黨團的批判「堪稱中肯」，雖未發現「犯行」，但蔡政府蓄意讓官資變民營，企圖迴避監督，將引發嚴重的治理問題，而且「台杉模式」正在推而廣之，治理風險還會繼續擴大。

蔡政府的經濟與產業政策核心是要「打造國家隊」，由政府出資與主導各式各樣的基金、公司，用來投資其政策倡導的「五加二產業」，協助中小企業轉型升級等。台杉就是在這種思維背景下成立，其政策目標是募集創投基金，用來投資「五加二產業」；台杉已成立子公司台杉生技公司，同時募集台杉水牛一、二號兩個創投基金。藍委指責的重點在其創投基金，大半向公股行庫募集，金額超過百億元，形同到公股銀行搬錢，而且毫無監督機制。台杉公司解釋一切合法，但拆解台杉股權與人事結構可發現，蔡政府即使不是明顯地蓄意曲解法令，也是有意地知法玩法，迴避政府體制中應有的監督與問責。

台杉在定位上是一家民營公司，行政院國發基金出資5000萬元，占股39.68%，另一股東是百分之百的公股銀行台銀，僅投資100萬、持股不到1%，依法只要政府股權不超過一半即是法律上定義的民營公司，不必接受公營事業相關的法令約束與監督。問題是台杉另一個股東、同時也是最大股東為工研院下「創新工業技術移轉股份有限公司」，出資7500萬元，持股接近6成，而這家公司的董事長就是由工研院前院長擔任，一家百分之百的公營公司，卻不用接受國會監督，這不是走巧門嗎？

再以人事看，台杉董事長找來綠營財經大老吳榮義擔任，被定位是台杉體系最高決策的「投資管理委員會」的7名委員，有的是綠營財經要角，有些是當年「宇昌案」要角；至於內部專業經理人員到底有多少綠營「官二代」就不得而知了。也就是說，蔡政府拿公家錢成立公司，卻全部交由綠色黨派色彩濃厚、專業欠缺者操盤，卻又拒絕接受監督。

更惡劣的做法是，台杉如果真的是以專業取勝，有人才、有理念、更有專業，向民間企業募得資金也罷，但實質上其創投基金多半資金是來自公股行庫，多少行庫是因「看好台杉專業與獲利前景」而投資，或是迫於政治壓力而投資？某個角度所言，這等於「一條牛剝兩次皮」：官方資金先出資成立台杉，又從公股行庫掏錢，卻完全不受監督，納稅人（及行庫投資人）只能眼睜睜看著血汗錢任憑綠營揮霍，既無法監督更難以問責。

這套迴避監督的機制，蔡政府儼然已上癮，類似的公司與基金還有台農發、國發會的千億產業轉型基金。日前總統蔡英文還說為了新南向，在工業方面將成立「工（產）業國際投資公司」，農業方面將成立「農業投資公司」，公共工程方面則擴大「海外投資開發公司」的規模。

我們對蔡政府以政府資金成立公司，走國家資本主義之路的做法，難以贊同，更對其風險與可能的貪汙、官商勾結、利益輸送深表憂心。許多人仍以早年政府成立台積電的成功案例，作為支持政府投資公司、帶動新產業的典範。但我們要強調，早年民間企業規模小，其資金多寡、產業專業、對市場的了解，確實不如政府擁有的資源，由政府率先投資帶動，猶有其正當性。

今日民間企業的規模、專業能力、對全球市場布局的掌握程度，早已非那些坐在辦公室的公務員可比。更何況，台灣的政商關係、吏治水平絕難與星國等相比，看看產業轉型基金才投資4個個案，如興案已出問題，另一個投資光電的新日光案也被認為風險過高，政府投資產業絕非提振台灣投資的靈丹妙藥。

要增加投資、拉抬經濟，政府該做的是改善投資環境、鬆綁法令，其餘交民間企業決定。現在卻是民間對投資環境疑慮深（特別是缺電問題），導致投資低落，政府卻以官方資金大搞各種公司，既不能真正帶動投資，反而製造了貪腐溫床。

寄望蔡政府回頭是岸，切莫走上「國進民退」國家資本主義道路，而國民黨已找到正確的制衡著力點，應再接再厲，防範國家再陷貪腐醜聞。

(中國時報)