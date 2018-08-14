2018年08月14日 04:11 中國時報 主筆室

法務部長蔡清祥對於所謂的「假新聞」，抱持很高的興趣，不比美國總統川普差。日昨他還公開說，他會要求所有執法人員，對於不實新聞影響選舉案件要優先偵辦。對於這個說法，我們建議蔡部長，先到教育部國語辭典登記假新聞的官方版解釋，先讓大家知什麼叫假新聞。

我們社會從古到今，充斥謠言、傳說、佚聞、神話，就連中國25史，從司馬遷的史記以來，各朝各代的歷史記載有多少是事實，有多少是造假，稍為對歷史有研究的，大致可以了解一二。

當前台灣社會多元，又處於網際網路資訊快速傳輸的時代，各種奇奇怪怪的故事、消息到處轉傳。這當中有真有假，通常我們把不實的消息定位為謠言。

自從美國總統川普使用假新聞這個字眼，對抗美國新聞界有關對他不利的報導之後，台灣尤其是民進黨政府就引進了川普的假新聞說法，想對付新聞界。我們擔心，如果不把民進黨對新聞界伸出的這隻手，剁於假新聞說法之外，下一步，民進黨很可能會學川普，說新聞界是台灣人民的公敵。

台灣只有謠言或不實消息，沒有所謂的假新聞。在現行法律上，規範及處罰的也只是散布謠言或不實消息，沒有假新聞。身為法務部長，應該深知罪刑法定主義的精義，法律沒有所謂假新聞，執法機關就不能查辦假新聞。

即使有新聞媒體無中生有，報導虛假的消息，它也是散播謠言及不實消息。執法機關只能就其不實消息的要件，各依誹謗、妨害選舉、妨害公安等相關法律究辦。蔡清祥部長說要究辦假新聞，是說過頭了。

(中國時報)