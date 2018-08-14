誰能比中華民國派務實

2018年08月14日 04:11 中國時報 張景為

以「務實的台獨工作者」自許的行政院長賴清德日前受訪表示，根據《洛桑協議》，台灣參與奧運的名稱就是「中華台北」，這個時候運動選手的參賽更為重要。同時他又解釋「所謂的務實台獨，其實就是民進黨的《台灣前途決議文》！」賴揆此番對「務實台獨」的調整，明顯是從深綠向淺綠微調，算起來，這已經是他第4次修改其台獨論述了。

然而，賴清德或許自認他的台獨論述是越修越務實，但外界也有不少對他這種前後矛盾、善意與敵意共存的論述，深感困惑與質疑。彷彿台獨論述擁有最大的特權，在賴揆嘴上可以「橫看成嶺側成峰」，只要扯上「務實」兩字，台獨論述立刻就「進化」得更好更新。

民進黨已經執政，當然要對民意政策負責，必須務實，豈能務虛？更有意思的是，為什麼只有台獨論述有此特權，統派若也務實一下會如何？一向被認為是占台灣民意最多數的維持現狀派，能不能也務實一番？當整個台灣都務實起來，又會如何？

然而，從現在開始，其實已經沒有、也不應該再有首鼠兩端的「維持現狀派」，台灣應該就是清楚明白的三派：統派、中華民國派、獨派。

所謂的維持現狀派，說穿了只是一種閃躲模糊、沒有願景、不敢負責的虛無狀態；而過去的中華民國派在獨統兩派冠冕堂皇的擠壓下，空間少得可憐，有時被蹂躪、有時被欺詐，甚至被借殼上市，任意玩弄得不斷貶值，幾乎毫無自信。

現在就是要讓真正的中華民國派重新活起來，而且是光明正大地站出來。什麼是中華民國派呢？在內涵上，是傳承且發揚光大、而不是切割捨棄中華民族五千年的文化資產；在方向上，中華民國奠基於《中華民國憲法》，因此當然是反對台獨，追求統一；在時間上，除了大陸時期的戰亂與發展歷史，更涵納了播遷來台之後的政經改革與生活實踐。所以，真正的中華民國派，雖然是在精神態度上追求國家的統一，但更追求民主、法治與人權等基本價值的維護與實踐，而非陷於一廂情願、純粹民族主義的統一狂熱。

正因如此，所謂「務實」的中華民國派，乃是更清楚地了解自己的實力與目標所在，而能在處於不同順逆境時，理性選擇能兼顧理想與現實、方法與結果的最適策略。所以這種務實，能夠適時地妥協、適切地折衷，而不是暴虎馮河，硬幹到底，結果就是雞蛋碰石頭、玉焚石不焚。

在民主機制的競爭下，除非統獨任何一派未來有特別的成長，否則中華民國派必然會逐漸成為台灣民意真正的主流。相對地，當中華民國派已經且更趨務實後，大陸也必須跟著有務實的思維與做法，不能再像現在這樣，既不准台灣內部不斷折磨中華民國，卻又在國際與兩岸政治上拚命消滅中華民國。面對兩岸未來的各種力量與方案，大陸對中華民國必須拿出足夠的尊重，理解這股主流民意想的、要的是什麼，認清這才是值得大陸打動與爭取的對象。

務實，應該是真正可以檢驗的動詞，而非花言巧語、說一套作一套的形容詞。務實的中華民國派不應再沉默，應該勇敢地團結站出來！

(中國時報)