文化台獨破壞兩岸現狀

2018年08月14日 04:11 中國時報 龐建國

新的高中歷史課綱進入審議階段，目前的草案要將「中國史」併入「東亞史」，「去中國化」的意圖昭然若揭。這個動作再度告知世人，民進黨就是要透過文化台獨的作為，往漸進台獨的方向邁進，希望能夠把台灣的下一代全部變成「天然獨」，徹底切斷兩岸歷史文化的臍帶，讓台灣「事實獨立的現狀」永固化。

可以斷言，如果這樣子的歷史課綱通過了，大陸方面不會沒有反應。至於反應動作的大小，從縮減台灣的國際活動空間、演示武力攻台的實力，到加強對國際進行遊說，大陸可以運用的資源和籌碼越來越多，手法也越來越多元靈活，蔡政府有評估過修改歷史課綱可能招來海峽對岸如何回應嗎？

事實告訴我們，對於蔡政府文化台獨或柔性台獨的動作，大陸也可以採取比較「柔性」的反制措施。最近大陸要求44家航空公司將台灣從國家行列除名或改列中國項下，就是要強化國際間「台灣是中國的一部分」，以及「台灣是中國轄下的地方」的印象。結果，包括美國政府撐腰下原先想抵制的美國公司在內，所有的航空公司最後都配合了大陸方面的要求。

另外，為了向紀政發起的東京奧運正名公投示警，北京主導召開了東亞奧林匹克委員會臨時理事會，決議停辦原先要在台中舉辦的東亞青年運動會。出席會議的奧會委員，除了中華奧會反對之外，日本投了棄權票，其餘7位委員全都支持這項決議。大陸在國際場合話語權的分量可知，蔡政府還要對著幹嗎？

大陸的立場很清楚，不會容忍蔡政府嘴巴上講「維持現狀」，行動上卻不斷地往台獨方向切香腸。航空公司改掉台灣的名稱和停辦東亞青年運動會就是要明白地告訴蔡英文，不要以為不碰觸法理台獨的紅線，就可以玩弄或縱容文化台獨、柔性台獨和漸進台獨的把戲。對於大陸方面來說，修改歷史課綱這類文化台獨意涵的動作就是在破壞兩岸現狀。

當然，大陸方面也很清楚，不能只揮舞棒子，也要拋出胡蘿蔔。從「惠台31條」給予赴大陸的台灣同胞享有和大陸同胞相同的待遇，到把同等待遇擴及到人在海外的台灣同胞，表示有困難時，可以向大陸的外館求援。大陸已經有能力、也懂得用實惠來體現兩岸一家親的意義，這絕不是一句「統戰陰謀」化解得了的。

高中的歷史課綱會如何定案猶待觀察，不過，參與審議的人應該要有的基本認識是，文化台獨就是破壞兩岸現狀，要不要讓兩岸關係更加惡化，審議委員責任重大。（作者為台灣競爭力論壇學會理事長）

(中國時報)