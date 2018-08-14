從冷戰史找台灣國際利基

2018年08月14日 04:11 中國時報 周陽山

上月下旬，我訪問匈牙利布達佩斯，在著名的中歐大學附近「開放社會檔案館」查閱資料，從該館收藏的冷戰時期自由歐洲電台的檔案和文獻中，查到了許多1950年代以後中共、蘇聯與東歐國家交往的重要資料。這是30年前我在紐約哥大從事相關課題研究時，完全無法想像的。

在這裡收藏的是當前國際知識界十分重視的冷戰史研究素材，而布達佩斯和慕尼黑正是保留此類資訊最齊全的兩地。在檔案館中，我看到許多來自世界各地的學者和研究人員正在查閱各種檔案資料，也看到了台灣在此一領域的國際研究上，建立重要地位的新利基。

從1960年代以來，許多歐美、東亞國家的研究人員紛紛來台灣查閱有關中國研究及中國近代史的檔案資料，當時的台北曾經成為中國研究的重要基地，包括政大國關中心、國民黨黨史會、國史館、中研院近史所、史語所等單位的收藏都普受國際重視。

冷戰時期的香港也因地緣地利之便，成為台灣之外另一個重要的中國研究基地。而承接此一傳統的香港中文大學中國資料研究中心，迄今仍然十分活耀，不斷舉辦演講和學術交流活動，扮演著十分重要的角色。

但是，近年來台灣卻因為文化鎖國心態與全面的去中化政策，不斷排斥異己、自我限縮而日漸式微，並因老成凋零、預算不足等諸多因素的影響，逐漸失去了昔日在研究中國問題上的優先性和獨特性。

儘管台灣仍然因為語言文化上的便利，以及地理條件上的接近，在研究中國問題上保持一部分的先天優勢，但整體而言，卻是處在下行的趨勢之中。相對於香港而言，這無疑是在國際能見度上的一大損失。

但是，如果我們能善用冷戰時代的資料，並加速檔案開放的速率，將會提供國際學術界和知識界不同的角度和視野，真正地了解台灣和大陸過去互動的經歷，以及在國際安全和地緣政治上的重要地位，國人並可藉此重新反省當前正在進行的落實轉型正義、掌握歷史真相等重大議題。

舉例來說，對於八二三金門戰役的認識，現在已因俄羅斯方面檔案的開放，而有了新的解釋。其中，毛澤東與赫魯雪夫個人的恩怨已成為戰爭成因的另一焦點。但在台灣方面的檔案材料，是否能印證此一觀點，尚未確知。

另外，像是白色恐怖時期在台灣肅清的共諜名單及其具體背景，其中究竟有多少為實，有多少人是冤枉？也還有待進一步的檔案開放和史實確認。這都是冷戰國際史和兩岸關係史上的重要課題，也還有待對相關史料的進一步發掘。而台灣與大陸之間今後若要推動真正的和解，恐怕也不能擺脫對歷史素材的掌握和詮釋。

什麼是真相，什麼是信史，什麼才是轉型正義？政府必須開放檔案，回歸歷史，讓真實的材料說出真話，這才是面對問題的正途所在。

（作者為金門大學教授）

(中國時報)