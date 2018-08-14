2018年08月14日 04:11 中國時報 李家同

最近我們國家一再談到低薪問題，大家都知道，並不是所有的人都是低薪的，根據統計，大公司的薪水平均是比較高的，所以很多人認為，我們政府有一個任務，要使得我們的中小企業能夠更上一層樓，因為中小企業雇用了相當多的人，如果我們的中小企業的確是相當高級的，他們的員工薪水就一定會提高，整個國家的低薪問題也就會有所解決。

我們不妨看看瑞士這個國家，當然瑞士有幾家大的企業，比方說大的藥廠，但是很少人知道瑞士有相當多的中小企業，這些中小企業都不是普通人知道的，可是工業界往往知道他們，比方說瑞士有一種非常精密的線切割機，賣價都是幾千萬，瑞士也有非常昂貴的研磨設備，德國也有一些小公司，他們的產品往往能夠獨步全球，舉例來說，針織機裡面用的針，95%都是一家德國公司所生產的。

我們國家也有相當不錯的中小企業，比方說，有一家公司只用了不到10個人，可是今年的營業額預估1億元台幣，他們所生產的是工業界用的一種很機密的設備，我還知道有一家生產非常特別的紡織機公司，員工人數當然不多，可是美國最有名的大學也向他們訂購機器，我更知道有一家特殊化學品的公司，所生產的化學品全部都是工業用的。

就以以上的例子來看，這些中小企業，不論外國或我們本國，都有一個特色，那就是他們的產品是工業用的，而且都有特別的性能，這些特別的性能都不是其他公司所能提供的，所以他們才能有不錯的營業額。

問題是，為什麼這些公司有這種能力，根據我的觀察，所有的關鍵在於他們都是擁有非常高級的工程師，也就是說他們的工程師都相當有學問，他們都會表示他們的關鍵技術是和某某學問有密切關係的，他們往往會感謝當年所教他們的教授們，如果沒有那些學問，他們絕對做不出來這麼精密的工業用產品。

可是這些工程師也不完全依賴學問，他們往往是非常重視工業基礎技術的，比方說，焊接就是一個例子，任何一個有學問的工程師如果看不起焊接，那就有可能根本無法發展出精密的儀器，再舉一個例子，如何使得非常小的粒子在液體中不會結坨，也是不容易的工業基礎技術，當然了，好的電機工程師一定要能夠設計非常困難的電子線路，好的機械工程師也一定要能夠設計相當穩定而精密的機械。

我們政府應該做的乃是發掘這些擁有好技術而肯做研究的科技公司，政府應該站在制高點上，提出幾個我們國家目前做不到的工業產品，並鼓勵全國的工業界往這個方向去發展，尤其應該幫助我們的中小企業，因為我們的確有相當多的中小企業是有技術且肯做研發的。

（作者為國立清華大學榮譽教授）

(中國時報)