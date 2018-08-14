台灣一住40年 魏樂富領身分證

64歲德國鋼琴家、也是國立台北藝術大學音樂系教授魏樂富住在台灣40年拿到身分證，開心當「台灣的兒子」。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

不讓丁松筠神父過世後一天才拿到中華民國身分證遺憾重演，64歲德國鋼琴家、也是國立台北藝術大學音樂系教授魏樂富住在台灣40年拿到身分證，開心當「台灣的兒子」。魏樂富是台北市第6位以殊勳歸化我國的傑出人士，也是全台首位獲這項殊榮的音樂家。

不覺得自己是「陌生人」

台北市大安區戶政事務所昨特別安排頒發身分證儀式，魏樂富說，「在我24歲生日，也就是1978年9月來台灣，從那以後，台灣就一直是我的家。我24年是德國人，40年是台灣的女婿，今天我成了台灣的兒子，希望我還能再當40年台灣兒子。」

魏樂富是台灣最知名的鋼琴家之一，除了獨奏之外，他與鋼琴家妻子葉綠娜的雙鋼琴音樂會更是獨樹一幟，默契十足。為什麼認同台灣？「我的學生都是台灣人，我的音樂作品使用台灣主題，我寫的書《福爾摩沙的虛構與真實》是關於台灣的歷史，我認識的台灣地理要比德國的好得多，我從不覺得在台灣我是陌生人，我喜歡在台灣生活，這就是認同。」

魏樂富說，他喜歡在台北附近的山區爬山，在河邊騎腳踏車，「台灣比較小，幾乎所有地方我都去過，我可沒有去過德國所有地方。」魏樂富住在台北市敦化南路，「上個月我甚至到大安區區公所研究了大安區的地圖，騎車環繞了大安區2次，一次是順時鐘，一次是逆時針。」

「殊勳」肯定終有投票權

魏樂富妻子葉綠娜表示，過去沒有主動去辦身分證，因為還是有規定要放棄原有國籍，最近才有因專業人才可以不用放棄原有國籍的新辦法，「我們先用這個方法去申請，由學校上公文呈文化部，文化部也已經核准。」

有趣的是，申請過程中大安區公所承辦人員詢問內政部，由於魏樂富得過國家文藝獎章，後來就改以「殊勳」途徑申請。

葉綠娜說，同時德國那邊也必須申請「准許保留國籍」才不會被撤銷德國籍，但德國最近辦事效率出奇地慢，「足足等了7個月，公文才下來。」夫妻倆拿到准許保留國籍文件之後，就立刻去大安區公所，「承辦小姐跟移民局都太有效率，一下就好了。」葉綠娜說，最大的改變就是以後每場音樂會不用再申請「外僑工作證」。

魏樂富個性幽默，素有「冷面笑匠」之稱，他說現在他終於有權利可以投票，「雖然不知道要選誰？但我也覺得很惋惜，我應該不能選總統。」

(中國時報)

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