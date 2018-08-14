路寒袖、賴美貞玩台語 典雅兼具詼諧

2018年08月14日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

鼓勵傳統表演藝術創作的傳藝金曲獎日前剛落幕，台北市立國樂團以台語歌劇《李天祿的四個女人》錄音拿到最佳作詞人獎，由路寒袖與賴美貞共獲獎項。歌劇以台語發音，再加上國樂團編制演奏，這也成為去年表演藝術界最具新創實驗精神的創作之一。

賴美貞表示，「台語歌劇最難突破的點在於台語發音既要配合音樂，又要不同於說話，這最需要斟酌。」賴美貞是國小老師退休，國學與台語文造詣深厚，也是國家文藝獎得主錢南章老師的妻子，兩人共同琢磨劇本與歌詞，寫出了台語文的典雅、詼諧與優美。

劇本由台中市文化局長也是詩人的路寒袖〈緣分既了，悲喜自在─我如何寫李天祿的四個女人〉一文發展而來，藉布袋戲大師李天祿與生命中4個女人的故事，展現日據時代的小人物生存面貌。賴美貞說，這個劇本花費很多時間，「作曲家從音樂出發，我則是從文學，但我知道劇本要有衝突，有衝突才會有情感的撞擊。」

劇中有一個以人聲的巧妙發音寫出的〈老鴇之歌〉，全曲運用西班牙文中的「HO LA（你好）」、英文的「COLA（可樂）」、台灣國語的「餓了」 到台語把尋歡客口袋裡的錢都掏光光的「挖啦」互為相近發音，由合唱團與男高音孔孝誠反串的老鴇跟國樂團幽默演出，是全劇哀愁感傷的基調裡難得的歡愉焦點，連錢南章都說，「是我太太太天才，可以寫出這種橋段！」

(中國時報)