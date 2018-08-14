音樂家張龍雲猝逝 享年61歲

台南應用科技大學藝術學院院長、低音管演奏家張龍雲12日因心肌梗塞過世，享年61歲。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台南應用科技大學藝術學院院長、低音管演奏家張龍雲12日因心肌梗塞過世，享年61歲，消息傳出震驚音樂圈，不少樂界好友完全無法相信這個事實，許多學生更在臉書上表達不捨。

張龍雲弟弟馬祖縣府祕書長張龍德表示，張龍雲12日吃過午飯後返家，突然身體不舒服並嘔吐，隨後暈倒，送醫後急救宣告不治。

張龍雲1957年生於馬祖東引，因為是離島的保送生，張龍雲到台北就讀國立藝專，主修低音管，之後考進台灣省立交響樂團（今國立台灣交響樂團）擔任低音管首席，隔年出國，先到曼哈頓音樂院，後考上茱莉亞音樂院碩士，畢業返國教書，並擔任台北愛樂室內暨管弦樂團音樂總監。

張龍雲一生精彩，交友廣闊，樂於助人，既細心又海派；他也為古典音樂的發展尋找各種可能性，持續「不務正業」。張龍雲曾任傳統藝術金曲獎頒獎典禮音樂總監，與已故電影配樂家史擷詠合作台灣電影交響樂團；近年掛名聯合執行製作人的百老匯音樂劇《一個美國人在巴黎》入圍今年東尼獎12項提名，是台灣真正參與百老匯製作，並入圍美國戲劇界最高榮譽東尼獎第一人。

多年來張龍雲也將資源引進台灣，希望把音樂劇的製作跟培訓帶進校園；他擔任製作人的音樂劇《功夫熊貓》籌備3年明年將在上海首演，隨即巡演亞洲各國，卻再也看不見張龍雲微笑的身影，令人感傷。

張龍雲告別式8月30日在台北第一殯儀館舉行。由於他生前隨性，將不另發訃文。他生前傾力協助的台北愛樂室內暨管弦樂團將為張龍雲舉辦追思音樂會。

(中國時報)

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