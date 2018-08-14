國台交＋蕭泰然 征服迪士尼音樂廳

由指揮陳美安（前排右）領軍的國台交與鋼琴家陳毓襄（前排左）合作，演出國家文藝獎得主蕭泰然《鋼琴協奏曲》，獲得洛杉磯迪士尼音樂廳2000樂迷滿堂彩。（國台交提供）

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中國時報
／專訪

掌聲、安可聲混雜僑胞淚水，國立台灣交響樂團9日在洛杉磯完成美國首訪，挑戰音響極為敏銳的美西音樂地標迪士尼音樂廳，現場2200多個座位爆滿，也讓一生在美國流浪多年的已故國家文藝獎得主蕭泰然音樂重新在美國演出，意義獨具。

國台交這次是應美國蕭泰然基金會之邀赴美演出，負責蕭泰然基金會事務的蕭泰然二兒子蕭傑文表示，很感謝國台交願意排除萬難，全團來到美國，「父親生前總是以樂會友，沒有想過要以音樂牟利，我會延續父親理想，整理父親音樂，將來有機會為他建造紀念館，讓他一生對音樂、對台灣的愛得以傳揚。」

國台交團長劉玄詠表示，傳揚台灣作曲家的音樂是國台交的職志，這次是國台交成團73年首度美國行，「能夠站上迪士尼音樂廳演出是吸引我們到訪的重要理由，也開團員眼界。」

這場名為「樂見台灣」蕭泰然紀念音樂會由「三陳」指揮陳美安、女高音陳麗嬋與鋼琴家陳毓襄與國台交合作，演出曲目包括《出頭天進行曲》、《來自福爾摩沙的天使》、《上美的花》等多首蕭泰然代表作，其中光是《鋼琴協奏曲》長度就超過40分鐘，擔任鋼琴獨奏的陳毓襄透過本身功力讓樂曲結構鋪陳盡量層次分明，部分樂段宛如電影配樂般澎湃，也聽見蕭泰然身處動盪卻仍堅定前行的樂思。

陳毓襄表示，「從蕭老師送譜給我到演出，整整相隔25年，樂曲本身有拉赫曼尼諾夫也有德布西再加上台灣味，不過印製上有很多誤植，還需要更多音樂專家接棒整理，讓樂曲更完整。」

女高音陳麗嬋過去與蕭泰然合作多年，雖然已經過了女高音聲音巔峰時刻，但她仍用歌唱技巧展現樂曲情感，與夫婿聲樂家麥約翰合唱《嘸通嫌台灣》，歌聲令人動容。

(中國時報)

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