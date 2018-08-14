王瞳學會管住嘴 怕傷父母心

2018年08月14日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

全家福照片裡，小時候的王瞳（右二）有雙水汪汪大眼和酒渦，萌翻了。

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第二屆旺旺孝親獎

童星出身的王瞳已入行18年，人生最美好的青春都在拍戲中度過，她日前接受「2018旺旺孝親獎」專訪，提到5年前因工作滿檔、家中房貸壓力，加上與父母溝通不良導致情緒失控，在通訊群組上連飆髒話怒譙爸媽，直到有了信仰後才改善親子關係，現在31歲的她，體會到與爸媽有良善的溝通、隨時主動表達關心才是孝順。

王瞳從小被媽媽一路打罵到五專，「媽媽以前會拿掃把、衣架打我，所以我的好朋友是喜療妥，專門搽瘀青的。」她小學有次考不好怕被打，拿紅筆偷改考卷成績，卻和老師用的紅筆粗細不同，很快被識破，「考錯1條、考不好1條、說謊再加1條，罪加3等，所以被吊起來打。」這一打，把她打得與媽媽愈來愈遠。

了解媽媽望女成鳳

她坦言小時候被打到母女關係疏離，不過她個性也調皮，常惹媽媽生氣，媽媽都趁爸爸不在家時處罰，等爸爸回來，她會故意在爸爸面前把衣服掀起來說「好痛啊」，她自嘲從小就愛演，但也因為這樣常害得爸媽吵架。

王瞳14歲出道，17歲拍性感寫真集，國中開始南北奔波工作，當時媽媽為了她好，堅持要她在台南完成學業。5年前，她在通訊群組上哭訴揹4000萬房貸壓力大，加上拍八點檔《風水世家》，又軋拍偶像劇，她因此情緒大暴走，狠批爸媽將她當搖錢樹。

後來她才明白父母希望她惜福，把握工作機會，她雖向爸媽道歉，但不知道怎麼愛媽媽，「我原本只是想抒發情緒，沒想到會鬧這麼大風波，好險有那次風波，我和爸媽也才能好好坐下來溝通，也算因禍得福。」

5年前情緒爆發後，她有1年沒和媽媽說話，直到2年前有次妹妹和媽媽吵架，她在群組裡勸她們各為對方著想，她和媽媽才打開心結深聊。終於知道媽媽23歲生她，當時家庭環境不好，爸爸又準備考公務人員，所以壓力很大，媽媽從小也是被外婆打到大，所以用相同方式對待她，望女成鳳。

孝親獎總獎金800萬

王瞳現在給自己的新功課是控制嘴巴，「有時候我們失去理智，會講一些傷害人的話，雖然沒這意思，傷害卻造成，所以《聖經》上說，吃進去的不會汙穢，說出來的話反而汙穢，現在就算爸媽不諒解，我第一時間會先深呼吸、不回訊息，當我冷靜下來、列出我的想法，爸媽的回應也不會這麼強硬了，人一帶情緒就會把自己耳朵關起來。」

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(中國時報)