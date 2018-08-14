2018年08月14日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

王瞳（右）和爸媽前不久一起參加妹妹的畢業典禮。

王瞳有個小她7歲的妹妹，兩人都有漂亮的大眼睛，但命運不同，她出生時家裡經濟差，妹妹出生時爸媽有房有車，「我曾偷跑去爸爸書房找我的出生證明，懷疑不是爸媽親生的。」她說，妹妹集三千寵愛於一身，只要一哭，媽媽二話不說就打她，「我小時候恨死她了，妹妹小時最愛講的一句話就是『燈光美氣氛佳我才要去吃』，路邊攤不吃，小公主來著。」

她說，媽媽以前規定她寒暑假不能出去玩，要在家照顧妹妹，還逼她和妹妹穿姊妹裝，15歲的她因叛逆不想穿高腰洋裝，「我妹一哭，我又被打，我當時回手打了媽媽，嚇到她。」她曾離家出走好幾次，但很快被抓回去，然後又是一頓打，「小時候還會背家暴專線，我個性像媽媽，脾氣硬，常常都是憋著哭。」

隨年歲增長，王瞳和妹妹開始懂得珍惜彼此，妹妹有次住院，電視開很大聲，被鄰床家屬罵「沒家教」，她不顧藝人身分便衝過去罵對方，讓妹妹很感動。她說妹妹曾想出道，爸媽支持，只有她反對，「現在演藝圈環境和以前不一樣，我以前好憨傻，看自己的照片覺得好醜，現在的美眉站出來都好漂亮，我擔心妹妹被傷害，還有輿論壓力。」

王瞳回想自己剛開始拍戲常被酸民罵，在學校也被霸凌，同學說「王董（王瞳）回來嚕」，學姊拿紙給她簽名，簽完直接把紙丟地上；有次她走在1樓，覺得有東西掉下來，才知道被吐口水，「那時候覺得沮喪和難過，有前輩告訴我，要充實自己比較重要，我才漸漸釋懷。」

(中國時報)