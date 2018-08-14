王瞳婚事卡卡拚金鐘獎

艾成（右）和王瞳交往7年，感情穩定。

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中國時報
專訪

王瞳學生時期就當藝人，因為拍戲累，上課時間幾乎都在打瞌睡，沒有好好體驗學生生活，最遺憾是到現在還沒露營過，「我每次在臉書看到有人帶小孩去露營就好羨慕。」但她不後悔，人生重來還是要走演藝圈，最大夢想是拿一座金鐘獎，至於與艾成邁入第7年的感情穩定，不過婚事還卡在她媽媽，小兩口有共識先各自拚事業。

王瞳拍戲的收入都交給爸媽，平時向爸爸月領1萬元零用金，出道18年來她已為家人拚了4間房，目前還有3000萬房貸壓力。她與艾成是生活伴侶，在西門町也合開「艾叻沙」美食店，店內每月基本開銷至少70萬，去年燒錢燒很凶，今年3月開始有營收，業績成長中，艾成計畫在信義店再開1家，但王瞳說這次不投資，「醒來就錢在燒，感覺自己沒在做事，使不上力。」

艾成說，經營美食店讓他成長、學習很多，也有金錢概念，人滿座的時候，他會幫忙洗碗，曾1個小時洗2桶的碗，「這種錢賺得很實在，很安穩。」前陣子他忙開店，王瞳忙拍戲，他笑稱關係比好朋友還慘，後來想想，他開店找到踏實感，她拍戲也開心，但她5年前曾發現淋巴腫瘤，只希望她不要把身體搞垮。

至於婚期？2人相視無語，因還得過她媽媽這關，王瞳說：「媽媽覺得萬一以後分了，藝人的『族譜』很難看，覺得女生這樣沒價值，不能保證夫家以後會不會介意，希望我們低調就好。」

(中國時報)

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