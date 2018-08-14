甄子丹：實打是我的品牌

2018年08月14日 04:11 中國時報 徐桐炘 、陳玟錦（靜宜大學實習生） 報導、陳玟錦（靜宜大學實習生）

甄子丹堅持遠赴蒙古拍攝壯闊的雪景。

港星甄子丹為電影《大師兄》來台參加宣傳記者會，此次卸下武者身分，成為教化學生的「超級教師」，不過他還是沒乖乖待在教室裡教書，片中有不少精采武打畫面，更前往雪景、沙漠等地拍攝。

前晚在紅毯首映會上，主持人黃子佼戲稱是「史上成本最高的校園電影」，其中一場戲甄子丹在內蒙古雪地狂飆摩托車，為節省費用，僅動用小型劇組，出發前甄還對工作人員喊話：「我們要打仗！」

攝影機凍到開不了

甄子丹非常怕冷，但為配合劇情設定，必須一早4點起床梳化等日出，接著在零下30℃被大雪覆蓋的草原上騎摩托車、追趕馬匹，導演闞家偉說：「攝影機都開不了，當地人騎10分鐘就說：『要死了！』」甄子丹卻穿著單薄戲服撐了20分鐘！」

為符合劇情中「流浪」的氛圍，甄子丹當下不能表現出怕冷模樣，只能裝出堅強表情，如何辦到？他認為這是資深演員和年輕演員的不同，「以前拍戲哪裡有助理，過去導演叫你跳下來就跳下來！哪有什麼保護！」他表示現在影視環境遠勝過往，從前都要「真打」，更不顧天氣、氣候演出，因此鍛鍊出演員的「意志」。

片中有許多驚險場面，甄子丹和真實的總合格鬥技（MMA）運動員打鬥，他表示每次拍片難免受傷，「『實打』是我的品牌和IP。」他只能盡量做好安全措施，也比過去更小心，尤其此次對手有不少現役運動員，下手難免直接，「要保持集中力。」無奈他仍因對方力道過猛，在一場被重摔又拉扯的戲中撞傷。該片24日全台上映。

(中國時報)