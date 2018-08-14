吳姍儒接棒 主持亞太影展

2018年08月14日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

吳大維是吳姍儒大學學長，也是主持亞太影展的前輩。

吳宗憲女兒吳姍儒主持功力有目共睹，昨確定和「學長」吳大維成為58屆亞太影展主持人。8年前吳宗憲也曾執亞太影展主持棒，父女此次在頒獎舞台傳承交棒，寫下新頁。

吳姍儒開心又緊張，期待和國內外影人共度典禮時光，但是否會向爸爸請益主持重點和竅門？她深信可以完勝這場盛會主持，「會讓大家有耳目一新的表現。」

楊小黎擁語言專長

吳大維曾擔任第55屆亞太影展主持人，二度執麥參與盛會，恰巧他和吳姍儒都畢業自西雅圖華盛頓大學，首度同台搭擋，許久沒在台灣露面的他說：「很開心可以和學妹姍儒一起合作，希望這樣的合作彼此能激發出不同的火花。」他自我期許：「希望能有更多元的電影種類參與亞太影展的盛事，讓更多喜愛電影的觀眾有不同選擇。」

紅毯主持人由錦榮和楊小黎擔任，錦榮已經提前將時間留給影展，正在努力做功課，「會讓走在紅毯上的每位嘉賓，都有賓至如歸的感受。」

童星起家的楊小黎曾和郝劭文、朱延平合作《狗蛋大兵》等片，對電影並不陌生，如今具有政大傳播、外交雙主修高學歷，精通中、英、日三種語言，最近更積極學法文，有機會在影展紅毯上大展語言專長，她對主持深具信心：「用輕鬆的心情、嚴謹的態度，讓觀眾看到成長後的自己！」

(中國時報)