選秀包吃包住「划算」 毛不易一唱奪冠

2018年08月14日 04:11 中國時報 尤嬿妮 、林依萱（師範大學實習生） 報導、林依萱（師範大學實習生）

毛不易近日來台宣傳新專輯《平凡的一天》，他出道前曾在醫院當實習男護士長達10個月，因緣際會透過同學介紹參加歌唱比賽，而他參賽原因竟是比賽過程包吃包住，覺得很划算，沒料到最後奪冠成名而出道；他笑說自己私底下「非常懶」，出道後最不適應跑活動，妝髮及交通得耗費許多時間，還幽默說：「拍MV時間也很長，很累、很想死！」

毛不易說起話來慢條斯理、個性慢熱，對周遭發生的事反應較平淡，心情不會有特別明顯的起伏，他開玩笑自稱是逆來順受的人，一旁的經紀人連忙笑著附和，透露毛不易對公司規畫的工作非常配合，也沒太多意見，唯一會令他發脾氣的是臨時更改工作行程！身為天秤座的毛不易，坦言最討厭事前規畫的流程無預警變動，生氣時講起話來音量就會變大。

誇張韶涵溫柔

23歲的毛不易，5月發片出道，回想至今最辛苦的工作，他苦笑說：「有次為了拍電視宣傳片，從早上6點拍到隔天零晨，一連換了6套衣服，而且天氣很冷，結果剪出來的畫面只有30秒，那次特別辛苦，特別想死！」他經紀人透露，毛不易那次為了拍攝，抱著一台電視在街上走來走去，沒想到最後畫面都沒用，非常可惜。

他之前在大陸節目《歌手》為張韶涵幫唱，聊起合作印象，他直誇張韶涵敬業且溫柔，「那次幫唱，她沒進第二輪也不怪我，反倒還安慰我。」至於心目中最想合作的歌手？他點名徐佳瑩：「非常欣賞她的創作，而且她很會唱，雖然不認識，之前只在活動後台匆匆一撇也沒聊到天，希望日後能有機會合作。」

(中國時報)