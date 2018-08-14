OZI甘願被LV貼標籤

坦言不愛服裝上有明顯logo的OZI，卻對身上的Monogram印花短褲意外中意，穿LV登山外套18萬2000元、高領毛衣4萬6200元、Monogram印花短褲3萬2200元、Monogram印花緊身褲3萬7800元、Outland亮面短靴6萬9500元。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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LOUIS VUITTON Monogram Titanium帆布托特後背包，9萬6000元。（LV提供）
LOUIS VUITTON Monogram Titanium帆布郵差包，6萬4500元。（LV提供）
LOUIS VUITTON Monogram Glaze亮面帆布Keepall旅行袋，11萬元。（LV提供）
LOUIS VUITTON Monogram Glaze亮面帆布Cosmos手拿包，3萬9800元。（LV提供）
OZI身為星二代，不在意被貼標籤，要以對音樂的熱情闖蕩演藝圈，穿LV Landscape空拍圖騰外套12萬6000元、高領毛衣4萬6200元、雙層烏干紗長褲5萬6000元。（JOJ PHOTO攝）

一頭紅髮的OZI，本名陳奕凡，是資深歌手葉璦菱獨子，史詩般的藝名，出自希臘人對埃及法老拉美西斯二世的稱謂。剝掉層層標籤，他就是一位充滿夢想的21歲少年，「標籤這個東西一直沒有影響到我，我只在乎對自己的作品滿不滿意。」近期推出的首張專輯《OZI：The Album》，即是一張宣示性的代表作。

不敢自稱嘻哈歌手

4歲開始學鋼琴，國中時又因阿姆、聯合公園、亞瑟小子等西洋歌手開啟流行音樂歷程，常被人歸類為嘻哈歌手的他，卻不敢自稱玩的是嘻哈，「我只是說唱，饒舌只是技巧，但嘻哈是種精神。」而專輯中聽來性感火辣的R&B節奏藍調，則是他想傳達的「侵略性浪漫」，不只是用轉音唱出談情說愛，還包含用動作做出愛的感受，更原汁原味呈現出大家尚未踏入的天堂島。

私下偏愛浮誇路線

打破既定框架，一切皆源自熱愛音樂的本性使然，雖坦言自己私下穿著走浮誇路線，偏好明亮的色彩，不愛被貼上標籤的OZI，連服裝上都不喜歡太明顯的logo。換上LOUIS VUITTON（簡稱 LV）秋冬男裝的Monogram印花短褲，運動風格的剪裁和鮮明的標誌，卻意外令他十分中意， 連他自己也感到驚訝，笑說；「這個反應很少有。」本季LV亦藉著旅行主題探索全新領域，以緊身褲、機能外套等單品，勾勒出男人奔放不羈的活力形象。

(中國時報)

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