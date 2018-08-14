寶格麗神祕嫵媚 木村光希最年輕代言

寶格麗Serpenti系列頂級祖母綠與紅碧璽鑽石項鍊。（BVLGARI提供）

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中國時報
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張鈞甯佩戴寶格麗的Serpenti系列珠寶，嫵媚登上MilkX雜誌封面。（MilkX雜誌提供）
國際超模Lily Aldridge上半身全裸詮釋寶格麗Serpenti珠寶。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti系列K金孔雀石鑽石項鍊，約178萬4000元。（BVLGARI提供）
木村拓哉的愛女木村光希（Koki）在IG宣布成為寶格麗日本區代言人。（擷自IG）
寶格麗Serpenti系列黃K金孔雀石鑽石耳環，約58萬8000元。（BVLGARI提供）

寶格麗持續擴大「星勢力」，近日傳出今年才15歲的木村拓哉愛女木村光希（Koki），正式成為寶格麗最年輕的品牌大使，張鈞甯則佩戴最款式的Serpenti珠寶登上雜誌封面，國際超模Lily Aldridge更不惜上半身全裸入鏡拍攝一系列形象照。

木村光希（Koki）在IG宣布加入寶格麗代言人的大家族，全新登場的形象廣告中她佩戴LVCEA腕表和Zero 1戒指、項鍊等，才出道不到3個月就受到品牌如此高規格的尊寵，再度證明「星二代」的影響力。

木村光希風光出道，3個月跑遍香奈兒、寶格麗等時尚派對，還登上ELLE雜誌封面，甚至快速榮登寶格麗日本區的品牌大使，際遇令人稱羨。連她自己也在IG坦承，「我知道這不是一個容易實現的夢想，但在寶格麗家族熱情歡迎我的加入，我將勇敢打開這個夢想的大門，繼續迎接挑戰。」

一提到蛇，想必多數人會退避三舍、驚叫連連，但寶格麗（BVLGARI）以蛇為設計靈感的Serpenti珠寶，卻深得女人芳心、且愛不釋手。張鈞甯近日佩戴寶格麗最款式的Serpenti珠寶登上MilkX雜誌8月雜誌封面，展現性感嫵媚的一面。

國際超模Lily Aldridge也為寶格麗拍攝一系列妖媚誘惑的形象照，身材火辣的她不惜上身全裸入鏡，在鏡頭前展現誘人魅力及自信的神采，展現靈蛇充滿神祕嫵媚的時尚風情。

充滿義大利的時尚風情的寶格麗，不僅大膽豔麗，而且性感嫵媚，其中最具代表性的珠寶作品莫過於Serpenti系列，從設計靈感到精緻工藝，無不樹立義式珠寶設計典範，創造無與倫比的藝術價值。

(中國時報)

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