智慧音箱當管家 打理生活大小事

小米的「小愛同學」手辦限量版AI音箱，原預計今年上市，目前仍未有正確開賣時間消息。（翻攝米家MIJIA微博）

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中國時報
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Gatebox虛擬管家裝置量產機型GTBX-100，當中的虛擬管家會記錄用戶的長相與動作，像回家時也會溫馨歡迎問候。（Gatebox Inc.提供）

寂寞經濟大發燒，拜科技之賜，智慧音箱在居家生活裡，有如扮演著私人管家，最近更有人推出擬人化的音箱，透過投影及傳感技術，打造一位「看得見」的管家，使用者不再是對著喇叭講話，而是跟著「虛擬角色」互動。

初音光臨 動漫迷歡呼

Line子公司Gatebox Inc.於2016年首次推出限量款GTBX-1，當時定價上看30萬日圓（台幣約8萬元），限定的300組在1個月內完銷，2017年追加貨量後，再湧進千筆訂單。當年管家人物的選擇是官方版第一個角色「逢妻光」，隨著今年3月推出日本超人氣虛擬歌手「初音未來」的版本，讓虛擬人物走進使用者實際生活中，明顯主攻動漫愛好族群，而市場反應也相當踴躍。

今年7月底再度發表「Gatebox」虛擬管家裝置量產機型GTBX-100，此次讓外型改進得更簡約、流線，尺寸約為一張A4紙的大小，而且也在裝置上方嵌入2組麥克風，讓使用者更可遠距聲控。

小愛同學 虛擬賢內助

另外Gatebox Inc.也相當了解消費者需求，因此提升虛擬管家的真實度與對話溝通能力，像是看見用戶的臉時會微笑，或是回家時會溫馨歡迎問候，而價格也砍半至15萬日圓（台幣約4萬元），相信會引來更多愛好者入手。

而在去年底小米以旗下熱門的小米音箱為概念，把語音助理「小愛同學」設定為主角，打造出擬人化的「小愛同學限量版AI音箱」，讓「她」以紅髮、未來科技化的動漫風形象登場，同樣把虛擬的角色帶到現實，每天伴在使用者身邊，協助家裡的大小事，雖然目前仍未有正確開賣時間消息，但本月已有大陸部落客收到實體商品開箱，可見仍是討論度相當高的期待商品之一。

(中國時報)

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