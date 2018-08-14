電動機車前進東台灣

搶搭中秋預購商機，中華電動二輪車將在7-11開賣emoving Shine。（中華汽車提供）

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中國時報
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Gogoro插旗東台灣，宣布今年服務網將遍布全台。（Gogoro提供）
KYMCO將在3年內陸續完成Ionex車能網能源交換站。（KYMCO提供）

電動機車今年掛牌數突破4萬台，較去年翻倍，市場競爭逐步將版圖由西往東推進，Gogoro上周進駐宜蘭，完成東台灣第一站；中華emoving也在羅東開出專賣店；KYMCO宣示New Many 110 EV於8月下旬交車時，全台1600家經銷商將完成1小時快充服務。

Gogoro以換電為主，2015年起以大台北為發展基礎，2016年往台中、台南、高雄發展，去年拓展至雲嘉南及屏東，完成西部市場串連，最新「鋪天蓋地大做站」計畫要在年底前布建1000座電池交換站，讓6都車主在5分鐘內的騎車距離就能換電池。

Gogoro預計今年底電池交換站可進駐宜蘭市、羅東、蘇澳、頭城和礁溪，建置腳步仍會繼續往南，9月進駐花蓮、11月進駐台東。Gogoro同時提出充電解決方案，門市販售GoCharger Mobile隨車充電器（東部門市專屬購買優惠，可便宜1000元），官網也將提供GoCharger標準及快充版選購。

中華emoving進駐宜蘭同時加碼端出涼夏三重送優惠，即日起至8月底前到emoving專賣店試乘打卡就送限量涼感潮T，交車再送德國BRITA Fill & Go隨身濾水瓶，活動期間全車系還可享舊換新加碼優惠3000元，另外可享免頭期款30期零利率分期付款方案。今年亦首度與7-11合作，加入中秋預購及ibon mart，供民眾預購emoving Shine電動自行車。

KYMCO已於8月初開放預購品牌首款Ionex車能網系統電動機車New Many 110 EV，全台1600家經銷商亦將提供1小時快充服務，業者宣示將在3年內陸續完成Ionex車能網專業售後服務、能源交換站，布署超過3600個據點，藉由擴充共享電池、共享插座將Ionex電動機車帶入每個人的生活中。

(中國時報)

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