2018年08月14日 04:11 中國時報 (輔大新聞實習生陳建文)

科技日新月異,Mercedes-Benz關注社會與客戶需求的改變,並轉換自身車廠定位,讓創新領域不只在於開發新車,將聯網科技、智能駕馭、共享與服務與電能驅動組合成為核心理念「C.A.S.E.」。最新智慧服務品牌「Mercedes me」建構出移動、互聯、守護、智融、靈感等5大服務,台灣賓士將優先推出Mercedes me connect互聯、Mercedes me assist守護及Mercedes me finance智融服務,為每位車主帶來最佳的客戶體驗。

