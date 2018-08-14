2018年08月14日 04:11 中國時報 方秋停

新同學，爛國語

小貨車靠邊，司機一聲吼叫手煞車隨之拉起，我和一袋袋雜物被卸下來，身上仍存同學送行的擁抱餘溫，另一片竹籬便入眼簾。

鍋碗瓢盆重新歸位，鐵床斜對門口，一大塊花布半遮著破紗窗，不記得這是第幾回搬家，轉學卻是頭一遭！

隔天大姊帶我前往附近的國小，沿矮牆邊的小路下幾個階梯，平房向著不遠處操場，紅白日日春於花塢裡漂亮笑開。我穿著舊校制服，頭戴橘色帆布帽，低著頭不敢瞧望周遭。一女教師出來將我帶進教室，於黑板寫上我的名字，介紹我是新同學後便繼續上課。

我脫下橘帽，自書包拿出課本，翻開老師正上著的一頁，手抓著筆不知如何使力！鄰近同學趁老師轉身時投來好奇目光，我平視前方佯裝鎮定，心底卻忐忑難安。

下課時同學紛來找我說話或熱心要帶我去廁所、福利社，隱隱感覺各種力量相互拉扯。女同學髮披散、紮著馬尾或長辮、皮膚黝黑或白皙。一張張寬狹臉蛋於我面前不停排列組合，如撲克牌發出、收回，重再發出……，不消幾天漸可感知哪個嬌貴哪個隨和！

李英住離我最近也最熱心，於班上卻明顯不得人緣，她一纏我，同學靠近的便少；徐蕙顯然較受禮遇，老師常喚她幫做事情。我無意與人爭，只盼不要引起注意不要惹事，戒慎臉上寫著我是新同學。男同學目光明顯拉出距離，或故意挑釁試探我的反應。

「妳講話的腔調很奇怪耶，妳是哪裡人？」那制服穿紮整齊，唸起課文字正腔圓的男生率先拋來一顆震撼彈。

「奇──奇─怪？」我漲紅了臉，臉頰灼熱到耳根──我的國語不夠道地，輕易便洩露出弱點？之前也讀眷村學校，一開口自旁人目光便覺哪裡不對──兒時至雜貨店購物的挫敗景象又再映現──

「啥豆油？我們這裡沒賣豆油！小妹，我給你講──」雜貨店老板故意模仿我的腔調，「轉去問乎清楚到底要買什麼再來！」

我忙指著架上黑色玻璃瓶──「係這──」

「這是醬油啊！」

是──醬油，我就是要買這個！

手提醬油瓶，沿途迴身側轉希望將地上影子給扭正，而它卻總轉向另一邊。顛簸的路來來回回，小石子不斷踢起砸到痛腳，光影轉繞，日子持續向前。

我強令自己改掉啊與哦齁尾音，張大眼，微笑，點頭。紅磚牆對著竹籬笆，水泥牆上的玻璃片閃著銳利金光，眼光滯留可能被割傷。我於心底鼓足勇氣，翻越過去，越自卑越須訓練自己的彈跳能力……

「妳是哪裡人？」

「哪裡？就家裡啊！」我從未思及這樣的問題，而這回答即刻引來同學的取笑：「哪有人是家裡人，我是問妳本來的家在哪裡？」

「本來的家？之前──現在？」我哪裡知道，小貨車開那樣遠，我哪知道自己從哪來，現在又在哪裡？我脹紅了臉忙著解釋，卻不知自己焦急為哪樁！同學接連一氣的笑聲讓我覺得無地自容，烏雲圍聚，感覺自己隨時就將被淋得一身溼。

想要活潑外放，手一張觸著不明障礙，便如含羞草般將自己縮藏起來。

學校推行說國語運動，講台語將被登記，累積太多教室外會被罰掛上黑色狗牌，上頭寫著「我要說國語！」同學故意看我，我覺得好冤枉，在學校開口說話總戰戰兢兢，哪敢輕易觸法！

台語被禁也成玩笑，而真正嚴重的是同學掛滿嘴邊的髒話，漫天穢語激烈碰撞，你來我往，如籌碼拚命上加，烽煙四射，身處亂世讓人驚異也更沉默了。

空軍子弟國小一年級只有三個班，牆壁塗上綠漆充當黑板，破舊課桌椅排列整齊。同學很快便發現我的成績不怎麼樣，屬於不會構成威脅的安全類型。我默默存在，如雜草或缸裡陪襯的小魚。

適應新環境後緊繃神經漸地鬆放，便常將手托腮，心思飛出窗外。

那回下課鐘響老師仍然絮絮叨叨著，轉頭竟意外見著窗邊那似曾相似的面孔──我瞧望她她亦定睛看我，她綻嘴笑開，我於心底驚呼起來──且慢，待我將交疊混亂的時空重新歸位──小玫是我之前最要好的朋友，那時放學後常去她家扮家家酒。她是白雪公主我是王子，二上時她因父母調部隊轉學，離我最近的一朵雲自此遠去，貼心童話無法再演。

小玫的父母親皆服空軍役，時空幾經轉換，而今那雲出現窗外──記憶裡的小貨車緩緩移行，我站立路邊對車揮手，陽光移轉然後換我坐在車上，浮雲隨光陰之河前拉後退著……

老師一下講台我便衝向小玫，白雪公主的皮膚仍然黝黑，印象裡的五官等比例放大些。小玫說她改了名字，轉學到我隔壁班。

小玫的父母又換單位了？前後兩校皆在飛機航道下，熾烈噪音劃破雲層，老師上課經常被迫停下來！飛機穿越，所有交談中止，若在室外，同學會頑皮將兩手機翼般舉起，四處橫衝直撞著。

空軍小學是一塊塊停機坪，多少成長情節於此稍息、立正和解散……，當時不懂什麼因緣際會，重逢的喜悅似被光陰洗去熱度，和小玫之後並未熱絡，一牆之隔各自成長，小小世界轉著圈圈，繞著繞著便忘了原來想法。（待續）

(中國時報)