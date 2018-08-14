瑞匹德河畔的一團亂線2

2018年08月14日 04:11 中國時報 安東尼．杜爾／作、施清真／譯

他很快就看到其他釣客，他們的筆式手電筒在他右肩後方閃閃發光，但若要假裝四下只有他一人，倒也不難。他用發麻的手指穩住釣線，這樣釣線才不會滑跳或是溜動，而僅是漂浮，他把他的毛鉤拋向大多釣客都拋不到的地方。

破曉時分悄悄來臨，天空甚至只鑲上一道粉紅色的細邊，他有點失望，因為今天早上完全看不到秋日璀璨的日出，不一會兒，環繞在他四周的光影漸漸黯淡，白晝拉開了序幕。茶黃的河水咕嚕咕嚕地繞著他的靴子打轉，凝滯而溼滑，河水一變冷就會這樣。河流上游，其他釣客各據河面一處，朝著對岸甩竿拋投，一個釣客留了鬍鬚，叼著香菸，離他稍遠處還有另一個釣客。

但河面寬廣，穆立肯心想，河裡也有很多魚。他小心翼翼地沿著下游行進，不慌不忙地朝著每個水塘拋投，讓他的飛鉤繞著每一塊大石飛轉，搜尋枝幹之下和渦流之中。他知道每一塊黃澄澄、綠茸茸的石頭所在之處，也知道河水如何穿梭其中。

其實他不知道。有些地方起了極為微小的變化，而他並未察覺：一截伐木浮出水面，阻擋了水流；河岸某處遭到河水切砍，坍塌下陷；幾個他以為水流湍急之處，居然冒出一團團落葉。微小的變化難以計數，處處皆是他不熟悉的新環境。他幾星期沒有來釣魚，少了他，河水卻依然滔滔奔流，想著想著，他不禁有點難過。

十一點左右，雲層漸漸消散，太陽沿著蔚藍縹渺的雲際緩緩移動，斜斜地露出小小一角，山丘和林木伐盡的山腰染上微弱的日光。山風勁揚，樺樹嘎嘎作響。穆立肯拖著發麻的雙腳走到岸上，踢一踢腿，增添暖意。他打開背包，幫自己倒了一些韋瑟比的咖啡。他吃了一塊小薑餅，嚼了一會兒，但餅乾太乾，咖啡適口多了。他攤開報紙，靠著覆滿苔蘚的樺樹樹幹坐下，打算讀報，但他反而呆呆坐著，咖啡喝下肚，感覺暖暖的，他看著枯黃的樹葉抖抖顫顫地順流而下，跟自己打賭哪一片會先流過他跟前、哪一片會被困在渦流之中。樹葉若是順利地、迅速地流過狹窄的河道，毫無窒礙地漂向下游，看在眼裡的他，總是感到開心。一切沒入河中，他心想。不僅是樹葉，還有瓢蟲的屍身、蒼鷺的白骨、小蟲的遺骸。源自山坡的事事物物終究悄悄沒入河中，而河流帶著萬物流入大海。只有魚兒反其道而行，他也因此對魚兒情有獨鍾。

他稍微顫抖。空氣稀薄冷冽，難以呼吸，聞起來像是破舊的錫罐，也像是白雪。這個季節下雪還嫌早，他不禁有點擔心。他靠著樹幹而坐，手腕交疊，平放在膝上。一隻太晚出世的燕尾蝶飛落在薊草上，暫且歇息，蝶翼瘋狂地舞動。穆立肯輕輕吹口氣，蝴蝶隨即漫天飛舞，蝶身幾乎貼著河面，不一會兒就消失無蹤。（待續）

(中國時報)