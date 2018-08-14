戰爭尾巴，心靈修補6

2018年08月14日 04:11 中國時報 季季

我不知父親從西螺買柴板回永定途中，是否像日崧叔那樣心神渙散得掉落柴板，是否向哪個永定鄉親哭訴喪子之痛，但我確定他從沒在家哭訴我大弟是「彼隻狗仔」。我也確實記得，大弟入土的第二天早上，母親猶弓著身軀在眠床哭，父親煮好早飯喚她起來吃，她仍只是哭，哭，哭…。父親嘆口氣，無奈的說：咱先去吃。

默默吃完後，父親在洗碗，日崧嬸來了，一見父親就彎下半個身軀：「日長兄，真失禮哦，沒治好恁阿輝。」

她從掛在手腕的碎花布袋取出三朵手掌大的黃爪桃放在飯桌上，又打開包袱取出六粒查某李仔，摸摸我的頭說：「阿月仔，這查某李仔過幾天卡軟才好吃，這黃爪桃今仔日才開的，妳鼻一下，足芳呢。」說完轉問我父親：「咦──，素桑呢？」父親說：「在房間。」 日崧嬸捧起三朵黃爪桃，說要去送給她。

進了房間，聽到的仍是輕輕的啜泣。

「素桑，玉華來了。」父親說。

母親依然像一尾蝦子，沒動一下，也沒講話。

日崧嬸爬上眠床，跪行至她面前，「素桑，汝上愛鼻這黃爪桃，汝看，我挽三蕊來呢，汝鼻卡久咧，人就卡──，卡爽快啦…。」

母親仍然啜泣著，日崧嬸輕輕拍著她肩頭。

「素桑，真失禮哦，沒治好恁阿輝，汝欲起來吃飯哦，有吃才有力…。」

──嫁來永定一年多的日崧嬸，台灣話越來越輪轉了。

＊

初六開市那天，吃過早飯，父親去後菜園摘了三個尾巴轉黃的木瓜，母親切了一長條年糕，十點一過就帶我出門，說診所如沒開就繞去酒窖仔。

「酒窖仔」，大門朝南，面向應昧叔公的大片稻田。後門圍牆朝北，一牆之隔的紅磚房面向永定路，是日崧叔的診所。母親會日語，有時帶我去找日崧嬸，教她講台灣話，也去酒窖仔幫她折草茵。父親笑稱母親是「西螺美人」，日崧嬸是「日本美人」；她比我母親矮，但我覺得她的眉毛比較黑，眼睛更大更亮，聲音也更好聽。──新輝走後，母親失聲一個多月，新民走後，日崧嬸是否也失聲了呢？（待續）

(中國時報)