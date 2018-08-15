台灣首座慰安婦銅像揭幕 血淚史 不能忘記

2018年08月15日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台灣首座慰安婦銅像14日在台南設立。（曹婷婷攝）

台灣首座慰安婦銅像終於在昨天814國際慰安婦紀念日於國民黨台南市黨部旁設立，相較於韓國、美國、加拿大、澳洲、德國、香港，我們已經遲了、慢了，但更令人遺憾的，是執政的民進黨雖追求轉型正義，卻為了抗中而親日，以致從未替慰安婦發聲，甚至台南市政府還將之侷限於國民黨規畫的政治活動。

各國早已設立銅像 我遲了多年

台灣首座慰安婦銅像矗立在台南市鬧區，現場雖無慰安婦阿嬤現身，但152公分高的銅像搭配背板以中英日韓4種語言述說意涵，控訴對日本的不滿，隔一條馬路即是日據時期由日人建造的林百貨，選在日本人來台觀光勝地設置慰安婦銅像，引人側目，更引發日本媒體關注，但執政黨卻選擇對慰安婦議題噤聲。

台南市慰安婦人權平等促進協會理事長黃淑貞說，銅像設立目的不是製造衝突，台灣曾有1200位慰安婦，但一位位凋零，阿嬤是將殘燈火，正確的歷史是重視人權尊嚴，「盼銅像設立讓身為女性的蔡英文總統看到。」

國民黨台南市黨部主委謝龍介提到，今年初策畫設立銅像，不是要製造衝突與仇恨，而是希望讓歷史和解，銅像會永遠留存於此，他說，協會委請雕塑家林坤銘雕塑，目前經費還欠著，正透過募款籌措百萬經費。

首座慰安婦銅像設在向來與日本友好的台南，挑動台南市政府敏感神經，市府新聞及國際關係處強調，這是國民黨規畫的政治活動，就連台南市慰安婦人權平等促進會也在4月由國民黨協助下成立。民進黨台南市黨部則說，執政黨有責任和義務面對歷史傷痛，但國民黨不該為了選舉消費慰安婦。

南市府定調 是國民黨政治活動

前總統馬英九昨天出席揭幕儀式表示，日本迄今未正式向慰安婦道歉，民進黨追求轉型正義，卻從沒提過慰安婦的事，籲民進黨政府應為慰安婦發聲，讓僅存2位阿嬤能在有生之年聽到一句道歉。

銅像附近有很多日據時代建築，如林百貨、台南州會、台南州廳等，希望台南市民跟全體人民記住殖民歷史，莫忘慰安婦長期受的痛苦。

慰安婦議題噤聲 遑論轉型正義

其實，去年立法院通過轉型正義條例，適用時間從民國34年8月15日開始，當時，台灣還在日本統治時代，民進黨政府大可依據這個法源向日本求償。

日本只要願意出面道歉賠償，很多問題就能解決。日本媒體詢問到底要什麼道歉才接受？馬強調，該怎麼做，日本應該很清楚，被問到是否擔心影響台日關係？全世界已有31國通過日本政府應賠償道歉的決議，難道日本不擔心影響這些國家關係嗎？「台灣人對日本很友善，但面對歷史要是非分明。」

(中國時報)