登革熱疫情北移 新莊增至10例

2018年08月15日 04:11 中國時報 葉德正 、 陳志祥 ／綜合報導 ／綜合報導

18日上午9時全市29區將展開滅蚊大行動。（本報資料照片）

新北市本土型登革熱病例增加到10例，新北市環保局長劉和然說，氣候異常，除動植物時序改變，疾病的時序與地區也逐漸改變，過去被認為是南部才會有的登革熱疫情，北移已是趨勢；新北市衛生局長林奇宏也說，之前登革熱多透過埃及斑蚊，現在病毒也找到方法寄宿到北部較多的白線斑蚊，防疫須透過綿密鄰里合作才能做到滴水不漏。

有地緣性 研判疫情未擴散

衛福部疾病管制署14日公告，新北市新莊區新增1例本土登革熱病例，累計全市已有10例。林奇宏表示，第10例為22歲的年輕女性，近期無國外旅遊史，8月5日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，第1次就醫被診斷為咽喉炎，因症狀未改善，10日再就診，經登革熱快篩結果為陽性，通報後確診，目前已恢復健康，相關接觸者無疑似症狀。

林奇宏指出，依發病時序，第10例位於新莊海山里，比位在建安里的第9例發病早1天，但從地緣關係來看，第10例與第7、8例的興漢里生活圈重疊，具高度地緣性，且第10例居住地與活動地都在100公尺範圍內，研判疫情未擴散。

疾管署副署長羅一鈞也指出，新莊區瓊林里群聚的第1例是7月初，14天內第1波陸續有人發病，7月28日至8月12日為第2波疫情；8月13日以後為第3波，因此研判新增個案的發病日期與新莊區第4至第9例仍屬同第2波，尚未蔓延為失控的第3波。

新北29區 8/18滅蚊大作戰

劉和然則說，氣候異常，除動植物時序改變，疾病的時序與地區也逐漸改變，過去被認為是南部才會有的登革熱疫情，北移已是趨勢。

林奇宏指出，過去登革熱主要寄宿在南部較多的埃及斑蚊，但現今病毒已能寄宿在北部較多的白線斑蚊，也讓疾病從跨越北迴歸線，向北部蔓延，連日本高緯度國家也出現案例。

林奇宏說，過去因案例都在南部，人口密度較北部低，防治效果自成一套，但對比半徑100公尺動輒上千戶的北部來說，北部地區必須建立自己一套防疫模式，才能避免疫情失控。目前新北市透過鄰里、管委會系統全面推動防疫工作，希望能在登革熱疫情北上的趨勢下，提供新的防疫模式。

林奇宏也說，目前市府編列的4000萬防治傳染病預算已經用罄，已動用第二預備金，新增775萬元經費採購煙霧噴霧罐、快篩試劑、防蚊液及消毒藥劑。

新北市長朱立倫昨日也宣布，18日上午9時，展開全市29區滅蚊大行動，全力防止登革熱疫情擴大。

(中國時報)