川普簽了NDAA 挺台強化軍力

2018年08月15日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國《2019會計年度國防授權法案》（NDAA 2019）13日經總統川普簽署後正式生效，該法案除批准7170億美元（約台幣22兆元）國防支出，其中涉台部分包括支持對台防禦性武器軍售、美台聯合軍演、增進雙方交流等。白宮隨後也發布聲明指，涉外條款執行與否，仍屬總統裁決範圍。

執行涉外條款 仍看總統裁決

在NDAA 2019最終版本中，涉台部分包含第1257與1258條。第1257條旨在強化台灣軍力，法案頒布後1年內，國防部長需針對「擴大美台高階軍事交流與聯合軍事訓練」、「支持對台軍售」、「其他軍備轉移」等項目向國會提出完整評估報告、建議與計畫，目標是提升台灣自我防衛能力的效率、效益、戰備力與復原能力。

第1258條則為不具強制力的國會意見。國會建議，《台灣關係法》與「六項保證」是美台關係基石，應強化美台國防及安全合作，支持台發展現代化且足以自衛的國防力量，包括透過軍售、直接商售與工業合作獲得防禦性武器。國防部應加強與台安全交流，包括進行實地訓練與軍演，並根據《台灣旅行法》，促進雙邊高階國防官員與一般官員交流。此外，美台雙方也應擴大人道主義援助與救災合作，並考慮在年度「太平洋夥伴」（Pacific Partnership）任務中派遣美國醫療船訪台，以優化救災合作計畫。

美部隊加薪2.6％ 近10年最多

川普在紐澤西州高爾夫球俱樂部度過12天假期後，專程前往紐約州北部德拉姆堡（Fort Drum）陸軍基地簽署這項法案。他在簽署前公開致詞表示，「我們將以前所未見的方式，強化我們的軍隊」。川普也強調，該法案將為美軍戰士提供最好的戰機、戰艦、坦克、飛彈。雖然美國愛好和平，但若發生衝突，「我們會迎戰、也會獲勝」，且「沒有國家會有還擊的機會」。

最新版的NDAA於本月1日完成國會立法程序，3日送交白宮，這也是美國20餘年來最快完成的國防預算案。該法案授權部隊加薪2.6％，調幅為近10年最大。不過，雖然川普宣稱這是「現代史上對我國軍隊與戰士最重大的投資」，但前總統歐巴馬上任前3年內簽署的國防預算，計入通膨後皆高於川普本次簽署的NDAA。

NDAA涉台條款究竟將如何執行，美國行政部門的態度最為關鍵。白宮發布的聲明指，包含涉台的第1257條等4條涉外條款，屬憲法賦予美國總統作為三軍統帥的專屬職權。這表示，行政部門認定，第1257條執行與否，屬於總統可裁決的範圍。

(中國時報)