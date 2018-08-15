蔡重申「自由與未來 不可被妥協」

2018年08月15日 04:11 中國時報 陳建瑜 、 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統昨在雷根圖書館的柏林圍牆前，發表公開談話，她提出雷根時代提出對台「六項保證」，是美台之間的重要承諾，她並引用雷根名言說，「任何事情都是可以談的，除了我們的自由跟未來是不可被妥協。」

蔡英文在洛杉磯1天內，與4名眾議員、1名州長及2名參議員等至少7名美國政要見面及通話。她與新墨西哥州州長馬婷妮（Susana Martinez）共進早餐，並相偕至雷根圖書館參觀。

馬婷妮向蔡表示，盼與台灣發展能源、教育及科學研究合作；蔡英文回應，中油決定向美方採購250億美元的液化天然氣，此舉可降低我方在海運通道上過度依賴中東地區與南中國海地區潛在的衝突地區。

台灣曾在1991年捐贈雷根圖書館200萬美元，之後在2002年，扁政府時捐贈5萬美元予圖書館附設的空軍一號展示館，前總統李登輝、前副總統呂秀蓮、前總統馬英九、前閣揆江宜樺都曾造訪。

1989年柏林圍牆倒塌，開啟兩德統一之路，在圖書館園區豎立一片移自柏林的殘壁。蔡英文昨站在柏林圍牆前，她說，雷根總統一生堅持自由民主的價值，讓民主浪潮推倒柏林圍牆，致使冷戰能夠結束。

她強調，雷根對台灣主張的「六項承諾」至今仍是美國對台政策的重要基礎，台美關係這幾十年來能夠穩定發展，雷根的貢獻不可抹滅。

對於蔡英文引用雷根名言「任何事情都是可以談的，除了我們的自由跟未來是不可被妥協」，原文到底出自何處？昨日在國內引起論戰，有人說幕僚沒有做好功課，陷總統於不義，逼得總統府昨晚拿出原文出處，才平息風波。

對蔡英文過境洛杉磯並公開發表演說，大陸外交部表示，堅決反對美國安排此類過境，並敦促美國遵守「一個中國政策」及「中美三個聯合公報」原則，「不向台獨勢力發出任何錯誤信號」。

對台立場向來強硬的《環球時報》更刊社評嘲諷，指蔡英文是所謂「黑戶口總統」。文章直言，台海劇的下一章回怎麼寫，劇情朝哪發展，台當局沒有編劇權，他們在那裡荒腔走板唱台詞，都是虛張聲勢。

(中國時報)