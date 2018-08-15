國台辦警告 挾洋自重必損台利益

2018年08月15日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

川普簽署《2019會計年度國防授權法》，陸方強烈抗議。國台辦指出，堅決反對美方與台灣地區進行任何形式官方往來和軍事聯繫，「正告民進黨當局，挾洋自重必將損害台灣民眾利益」。大陸國防部稱，該法案「渲染中美對抗，干涉中國內政」，已提嚴正交涉。

大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，台灣問題事關中國主權和領土完整。堅決反對美對台售武。敦促美方不得實施上述法案涉台消極條款，避免對陸美關係大局和台海和平穩定造成損害。

大陸國防部昨發書面回應，發言人吳謙批評，該法案「充斥冷戰思維、渲染中美對抗、干涉中國內政」，違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，破壞兩國兩軍關係發展氛圍，損害陸美互信與合作，大陸軍隊對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

他強調，台灣是中國的一部分。台灣問題事關中國主權和領土完整，是陸美關係中最重要、最敏感核心問題。中方堅決反對任何國家與台灣開展任何形式官方往來和軍事聯繫。「絕不允許任何人、在任何時候、以任何形式把台灣從中國分裂出去」。

吳謙說，「人無信不立，國無信則衰」，敦促美方恪守在台灣議題上向中方作出的承諾。

大陸外交部發言人陸慷表示，大陸已多次就此表明立場並向美方提出嚴正交涉。陸慷強調，大陸敦促美方摒棄冷戰思維及零和博弈理念，正確客觀看待大陸和陸美關係，恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，不得實施有關涉陸消極條款，以免給兩國關係和兩國重要領域合作造成損害。

(中國時報)