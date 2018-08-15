國台辦警告 挾洋自重必損台利益

友善列印
中國時報
／綜合報導

川普簽署《2019會計年度國防授權法》，陸方強烈抗議。國台辦指出，堅決反對美方與台灣地區進行任何形式官方往來和軍事聯繫，「正告民進黨當局，挾洋自重必將損害台灣民眾利益」。大陸國防部稱，該法案「渲染中美對抗，干涉中國內政」，已提嚴正交涉。

大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，台灣問題事關中國主權和領土完整。堅決反對美對台售武。敦促美方不得實施上述法案涉台消極條款，避免對陸美關係大局和台海和平穩定造成損害。

大陸國防部昨發書面回應，發言人吳謙批評，該法案「充斥冷戰思維、渲染中美對抗、干涉中國內政」，違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，破壞兩國兩軍關係發展氛圍，損害陸美互信與合作，大陸軍隊對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

他強調，台灣是中國的一部分。台灣問題事關中國主權和領土完整，是陸美關係中最重要、最敏感核心問題。中方堅決反對任何國家與台灣開展任何形式官方往來和軍事聯繫。「絕不允許任何人、在任何時候、以任何形式把台灣從中國分裂出去」。

吳謙說，「人無信不立，國無信則衰」，敦促美方恪守在台灣議題上向中方作出的承諾。

大陸外交部發言人陸慷表示，大陸已多次就此表明立場並向美方提出嚴正交涉。陸慷強調，大陸敦促美方摒棄冷戰思維及零和博弈理念，正確客觀看待大陸和陸美關係，恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，不得實施有關涉陸消極條款，以免給兩國關係和兩國重要領域合作造成損害。

(中國時報)

重大軍購 會動用特別預算

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。