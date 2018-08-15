助設立台巴大學 總統一秒答應

蔡英文總統出訪友邦巴拉圭和貝里斯，14日搭乘專機抵達巴拉圭亞松森市，在機場受到僑胞歡迎，還有人用心準備蔡總統Q版畫像熱情迎接。 （中央社）

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中國時報
／亞松森市報導
蔡英文總統出訪友邦巴拉圭和貝里斯，14日搭乘專機抵達巴拉圭亞松森市，在機場受到僑胞歡迎，還有人用心準備蔡總統Q版畫像熱情迎接。 （中央社）

蔡英文總統昨晚抵達巴拉圭國際機場，巴拉圭外長羅伊莎卡親自迎接，在軍禮歡迎之後，蔡英文立即前往「台巴科技大學」，主持揭牌儀式，盼協助巴國培養工業人才。

將卸任的巴國總統卡斯提說，當初設立台巴科技大學，是他自己向蔡英文開口，而蔡「一秒鐘」就答應。蔡英文則說，只要是教育的事，我們的答案是肯定。

在微微細雨中，「同慶之旅」專機經過11小時的飛行航程，準時抵達巴拉圭國際機場，我駐巴拉圭大使周麟與巴國總統府大禮官希梅內絲登機迎接。

外傳出訪專機航程繞道，疑似遭到墨西哥等國杯葛，不過，知情官員表示，航線上確實有經過墨西哥，所以沒有這回事，若真要遭到杯葛，「我們早就遲到了」。

蔡英文與300名熱情僑胞握手，僑胞歡舞中華民國國旗、民進黨黨旗，喊著「歡迎蔡總統、蔡總統加油」等口號。僑胞不僅來自首都亞松森，還有東方市及附近鄰國巴西、阿根廷、智利、秘魯等。

軍禮歡迎儀式後，蔡英文立即前往此行重要行程，為「台巴科技大學」開課及揭牌儀式，由卡斯提陪同出席，並共同見證宏碁捐贈平板電腦儀式。「台巴科技大學」主要是由巴方自行編列預算提供土地、基礎設施，我方提供師資、實驗室設備等。

巴國工商部長雷依德去年到訪高雄時，向我方官員表示，鴻海集團董事長郭台銘選擇到巴西投資，而非到巴拉圭，他體會到巴拉圭高品質勞工人數不足，希望我國協助培養。

(中國時報)

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