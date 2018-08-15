空喊轉型正義 漠視阿嬤公道

2018年08月15日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

台灣第一座慰安婦銅像在台南設立，矗立於國民黨台南市黨部空地旁，銅像望向的地方就是日據時代日本人創建的林百貨。（曹婷婷攝）

8月14日是國際慰安婦紀念日，婦女救援會昨至日本台灣交流協會前，號召民眾戴上面具，代替已經去世與無法親自出席的59位慰安婦受害者抗議。相關團體呼籲「女權就是人權，政府替慰安婦討公道，就是為台灣人討公道」，批評政府近年高喊轉型正義卻不願支持慰安婦，實為莫大恥辱。

台灣最大恥辱和悲哀

婦援會在1992年設立慰安婦申訴專線，透過專線求助且經專家確認後，調查發現台灣慰安婦倖存者共有59名，但目前僅有2位仍健在。婦援會今年號召民眾戴上面具，代替去世與無法到場的受害者靜坐抗議。

社會民主黨召集人范雲、國民黨立委李彥秀、無黨團團結聯盟立委高金素梅等人都參加昨天的抗議活動，范雲說「女權就是人權，政府為慰安婦討公道，就是為台灣人討公道。」

高金素梅則批評政府近年高舉轉型正義，然而談到慰安婦問題時卻噤聲不語，是最大的恥辱和悲哀。

婦援會在2016年底設立台灣第一座慰安婦紀念館「阿嬤家」時，董事長黃淑玲曾多次公開邀請日本首相安倍晉三來台參觀，然而過了2年仍無任何日本官員來台表示悼念。反而有許多日本媒體、觀光客來台參觀，讓慰安婦歷史更廣為人知。

慰安婦放入歷史教材

黃淑玲強調，慰安婦人權運動已經擴大成全世界的婦女運動，不會因為受害者過世而被遺忘，她建議日本政府應該建造「慰安婦紀念館」，才是表達歉意的最佳方式。

婦援會執行長范情重申多年如一的立場與訴求，包括期望日本政府對受害者道歉、賠償、深刻反省，同時希望將慰安婦歷史放入台日歷史教材中加強討論，並以各式媒體提倡女性權益。

范情並表示，只要日本政府一日不道歉，婦援會就會每年都來抗議。

(中國時報)