新聞透視》課綱去中 慰安婦歷史恐遭淡化

2018年08月15日 04:11 中國時報 陳柏廷

「偉大國家不會隱藏她的歷史」，這是美國前總統小布希說過的話，對比之下，教育部課審大會刪除中國史、將之納入東亞史的「去中國化」作法，高下立判。「課綱去中」引發的效應，可能進一步刪減或淡化日軍侵華的殘暴罪刑，慰安婦何其哀，台灣學子何其辜。

2016年小布希應邀出席美國首座黑人歷史文化博物館開幕典禮，他在致詞時提到「偉大國家不會隱藏她的歷史」，凸顯美國正視歷史的態度。無論歷史是美好或黑暗，都是「美國歷史」。

課審大會刪除中國史並納入東亞史，「去中國化」的作法引起莫大爭議。「課綱去中」的結果，不只是歷史課本上的字數增減而已，更深層的意涵是，對於一段歷史的粗暴抹除。

刪減中國史，很可能讓現行歷史教科書的日本侵華血淚史篇幅進一步被縮減，對於日軍在侵華期間所犯下諸如強拉慰安婦等暴行，也可能被省略或輕描淡寫。

為切割兩岸歷史連結，民進黨政府主導的課綱修正，除淡化日軍在二戰期間侵略中國的事實，甚至選擇所謂「中性」字眼來帶過日軍犯下的暴行。如今「再度炮製」相同手法，不令人意外。

諷刺的是，昨天是國際慰安婦紀念日，婦女救援基金會號召了59名民眾，代替59名已知的慰安婦受害者靜坐日本台灣交流協會前，希望日本正視歷史。

然而，教育部課審大會的「去中」決定，讓慰安婦們情何以堪。婦援會執行長范情就表示，課綱內容對慰安婦的敘述不完整，慰安婦議題是戰爭下女性人權、對女性身體侵害的議題，絕不是只用「慰安婦」三個字做交代，也不是用兩、三句話來描述就足夠。

過去即現在，現在即未來。歷史學教育初衷不是為製造對立，而應當是以一種更溫柔寬廣的視野來包容一切。人為選擇的片面歷史，對於想要正視歷史全貌的台灣學子，是何其不幸與悲哀。

美國之所以成為偉大國家，在於她不會隱藏她的歷史，甚至從歷史中學習教訓。我們要成就怎樣國度，也端視我們如何正確對待歷史。

(中國時報)