替慰安婦爭人權 藍綠大不同

2018年08月15日 04:11 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

昨天是國際慰安婦日，若以一直強調轉型正義的蔡英文政府與前總統馬英九執政時比起來，馬政府對慰安婦的重視遠勝蔡政府，馬英九個人甚至更早投入此議題，套句馬英九的核心幕僚一句話，「老馬幫慰安婦做事，大概超過20年，馬政府只有8年！ 」

蔡英文總統雖然是女性，不過在關懷慰安婦的議題上，被外界評為不及格，縱然民進黨政府總掛在嘴邊說，「台灣與日本，目前是關係最好的時刻。」但事實上，蔡政府在慰安婦議題上，說比做得還多。

2015年婦女救援基金會出資，推出以台灣慰安婦為主題的紀錄片《蘆葦之歌》，蔡英文看過後說：「這是推動轉型正義的第一步。」

2016年大選前，蔡表示：「民進黨一直主張應該積極和日方交涉，讓上一代長輩受到的委屈可得到補償，政府都到這時候還沒進展，還把責任推給在野黨。」慰安婦小桃阿嬤在2016年1月過世時，蔡英文表示，「阿嬤們年紀都大了，向日本提出慰安婦求償道歉之事應加速處理，當選後也會積極來做，希望不要讓上個世代的阿嬤失望。」不過民進黨在2016執政後，選前所有的承諾淪為空談，至今沒任何動作。

去年慰安婦許陳蓮花阿嬤離世，蔡在臉書po文說，「去年與蓮花阿嬤會面。她當面告訴我，最掛念她的孫子。」去年底在台北市迪化街開幕的台灣慰安婦紀念館「阿嬤的家」，其實在馬政府時期已規畫進行。

馬英九在法務部長任內，曾任婦援會義賣活動的義賣官，善款提供每位阿嬤作為對日求償的訴訟費；馬任台北市長時訪問以色列「猶太人流亡歷史博物館」，將第一部台籍「慰安婦」紀錄片《阿嬤的秘密》送給博物館。也是第一位在總統府接見台籍慰安婦的總統；「第11屆日軍慰安婦問題亞洲團結會議」首度在台舉行，馬控訴日軍迫害亞洲婦女為慰安婦是「令人髮指」的罪行。

卸任後，馬英九出席「慰安婦人權運動25周年暨阿嬤家開館慈善募款演唱會」，捐款10萬元認購阿嬤畫冊；去年他承諾連續捐款10年。雖然慰安婦阿嬤陸續離世，但馬英九仍走在爭取權益的路上。

(中國時報)