「受害慰安婦的光復 至今未到來」

首座由陸韓藝術家共同設計製作的「慰安婦雕像」，矗立韓國首爾街頭。（新華社）

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中國時報
／綜合報導

南韓總統文在寅14日表示，日軍慰安婦問題不是兩國（韓日）用外交手段所能解決的問題。文在寅強調，只有在全世界深刻反思性暴力和女性人權問題並汲取教訓，下定決心不再讓悲劇重演，這個問題才能解決。

韓聯社報導，文在寅昨日出席政府舉行的日軍慰安婦受害者紀念日活動時表示，今日是南韓光復73周年紀念日，但對受害慰安婦來說，光復並沒有到來，只有她們得以恢復尊嚴和名譽，心靈創傷得以療癒時，才有可能解決慰安婦問題。慰安婦不只是韓日兩國之間的歷史問題，也是戰爭性暴力問題和普世的女權問題，希望這一問題不要演變為韓日之間的外交爭端。

文在寅強調，南韓應糾正歷史錯誤，重塑正義良知。南韓在光復後仍然長期隱瞞，並否認慰安婦問題，已故的金學順27年前首次公開指證受害事實，此後許多慰安婦打破沉默，在南韓國內、日本與世界各地揭露真相奔走呼號。南韓社會對此問題的關注和團結，給了亞洲其他國家受害者勇氣，大大推進國際社會的相關議程。聯合國所有人權機構和世界各國幾乎每年都通過慰安婦決議或建議日本解決問題。

慰安婦銅像又稱和平少女像，設置目的是要求道歉和紀念。銅像最早出現在首爾的日本駐南韓大使館大門對面，其後擴展至大陸、香港、上海與美國、加拿大等世界多處的日本大使館外，主要由南韓民間團體推動設置。

(中國時報)

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