新聞透視－既得利益綠媒 抹紅無色覺醒

2018年08月15日 04:11 中國時報 朱真楷

旺旺中時媒體集團拋出「無色覺醒」理念，並建構「十大主張」作為行動綱領，結果卻招致色彩鮮明的既得利益者抹紅，甚至造謠這是在配合柯文哲。只能說，正因有這樣凡事只問顏色、不問對錯的政客，加上與一群終日搬弄是非、自導自演的媒體，才更加證明「無色覺醒」的必要性與急迫性。

台灣約莫從扁執政開始，無論哪個政黨，大多以藍綠色彩的二分法、有你沒我的兩元對立思考各類國政事件；欠缺理性思辨又互不相讓，就是讓決策陷於偏狹，終而讓台灣民主走向偏鋒、經濟陷入停滯、兩岸深陷僵局。

一到選舉 變非藍即綠

問題是，在政客催化下，全台不具政黨黨籍身分者雖高達94％，但多數人一到選舉，卻總被撕裂成非藍即綠的政黨奪權工具，加深對立螺旋，讓問題「選」上加霜。

因此，為釜底抽薪解決問題，本報率先喊出「無色覺醒」，近日更針對藍綠惡鬥、經濟困境、司法沉痾、兩岸僵局，提出「無色覺醒十大主張」，為的就是期盼政府能依此跳脫意識形態，帶領人民走出困境，立刻獲得社會廣泛回響，更有學者直指在藍綠無盡對立、兩岸敵意升高的此刻，十大主張來得正是時候。

可悲的是，當十大主張拋出後，只因內容談及「認同兩岸一家親」，就引來綠色媒體直指「因為柯文哲也主張兩岸一家親，所以旺旺中時被柯文哲收買」。

姑且不談「兩岸一家親」主張，是否有助台灣跳脫意識形態鬥爭，並讓兩岸民眾擁有更多契機融合為一體，但難道這群綠色媒體人，不曉得最先喊出「兩岸一家人」的，就是深綠精神領袖陳水扁嗎？如果「主張一樣就是被收買」的邏輯說得通，那麼，他們難道也在指控扁被媒體收買？

扁最先提 兩岸一家人

更甚者，該節目還聲稱：「民選政治人物講兩岸一家親，令人憂心。」這句話不曉得聽在扁耳裏，會作何感想？還是說在他們心中，是認為「我說兩岸一家親是愛台灣，別人說就是害台灣」？有這種想法，不就是最典型的只問顏色、不問是非嗎？

台灣之所以跌落困境，除了朝野政黨須共同承擔，媒體更是責無旁貸。不幸的是，縱使你我都曉得媒體天職為何，也體悟到人民對無色覺醒的期待，卻仍有一票媒體人自甘從社會守望的監督者，淪為政治惡鬥打手。這雖令人遺憾，但也因有這樣的狀況，更顯得無色覺醒之於台灣，確實已刻不容緩。

(中國時報)