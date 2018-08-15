韓飛象過河 北漂高雄人相挺

2018年08月15日 04:11 中國時報 陳燕珩 、楊佳穎／台北報導 、楊佳穎／台北報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜頻北上拚選戰，14日與同黨北市議員參選人造訪內湖，形成「南母雞帶北小雞」特殊場景。當地居民掛起「唯一支持韓國瑜」布條，還將巷弄命名為「戰瑜弄」，連韓都自嘲有「飛象過河」感覺，反問何不取名「丁丁弄」？

韓國瑜昨受議員參選人游淑慧之邀，拜訪內湖新明路219巷2弄，當地有不少老家在高雄的北漂居民，昨不僅放鞭炮迎接，在建物上掛起「唯一支持韓國瑜」、「柯P和學姊不許進入」等大型布條，還將該巷弄取名「戰瑜弄」，與韓國瑜一同揭牌，力挺舉動讓韓受寵若驚，直呼感動。

但這處在台北的巷弄，不見支持丁守中的口號，反而全力挺韓，北市母雞彷彿換人做，讓韓國瑜直說很不好意思，應該要叫「丁丁弄」比較實至名歸，稱為「戰瑜弄」讓他感覺像是「飛象過河」。

外界好奇韓國瑜參選高雄卻頻往台北跑，韓說，現在每周固定2天在台北，主要爭取北漂民眾支持，也透過網路和媒體陳述想法，其餘5天會留在南部。

另外，針對日前提出讓太平島變股票上市公司，開發石油、可燃冰等礦產來為高市還3千億債務，引發議論，韓國瑜昨日接受廣播專訪則強調「我很認真的」，太平島屬於高雄，如今高雄需要用錢，又準備不花錢去進行開發，「我為什麼不能把這點子拋出來？」；高雄現在觀光業很弱，振興觀光有很多方法，若迪士尼樂園不蓋在高雄，找環球影城也非常好，會盡一切可能爭取。

(中國時報)