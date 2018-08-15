王鴻薇批民視扣紅帽子 包藏禍心

羅智強（本報資料照）

友善列印
中國時報
、楊佳穎／台北報導
王鴻薇（本報資料照）

旺旺中時媒體集團推動無色覺醒運動遭民視節目「抹紅」，台北市議員王鴻薇痛批該節目最擅長扣紅帽子，把別人講成包藏禍心，塑造自己愛台灣的形象；台北市議員參選人羅智強也強調，台灣有言論自由，「我敢大聲說我是中國人，我的中國是中華民國」，他還反問：「綠營人士的國是什麼國？有本事就廢了中華民國憲法，宣布台灣共和國獨立。」

王鴻薇14日受訪強調，她願意簽署中時媒體集團的無色覺醒行動，是因為政治人物應把政治立場說清楚，反觀蔡英文、民進黨一直在搞曖昧，明明支持廢死卻不修法，又不敢執行死刑，到底想怎樣？

王鴻薇表示，在台灣講統、獨都有言論自由，但該節目卻擅長用扣紅帽子的方式，把別人講成包藏禍心，而節目班底的曹長青是美國人，卻拚命喊台獨、抨擊台灣人不愛台灣，讓人無法接受；時代力量很多人連兵都沒當，卻一直主張台獨，若獨立引發兩岸戰爭，這些人會去打仗嗎？不要只會嘴巴喊喊。

羅智強說，他大膽為自己的主張和想法負責，兩岸持續對立下去，10年後怎麼辦，台灣應找到跟大陸好好相處的方式。他質疑，若台灣獨立可以討論，為何兩岸統一不能討論？

他強調，真正愛台灣的人應追求和平，用智慧取得兩岸和平相處的基礎，綠營人士主張台灣獨立，表面上好像很有勇氣，但實際上做了什麼，只是不斷叫囂，現實卻一籌莫展，難道真的想看兩岸衝撞、戰爭嗎？「這樣的人才是賣台，出賣台灣人的和平與未來！」

台北市長參選人丁守中昨日也在臉書表達肯定及支持無色覺醒，未來擔任台北市長後，將成立兩岸事務委員會，一條龍專責服務台生、台商、陸配、陸生、大陸在台旅客及陸資企業與人士。

丁守中指出，「無色覺醒10大主張」中，認同兩岸一家親、取消交流各種障礙、讓兩岸各黨比賽愛台灣等5項主張，與國民黨兩岸政策大致相同，要給予肯定及支持。

(中國時報)

韓飛象過河 北漂高雄人相挺 李錫錕、楊麗環：符合人民期待

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。