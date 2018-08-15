王鴻薇批民視扣紅帽子 包藏禍心

2018年08月15日 04:11 中國時報 陳燕珩 、楊佳穎／台北報導 、楊佳穎／台北報導

王鴻薇（本報資料照）

旺旺中時媒體集團推動無色覺醒運動遭民視節目「抹紅」，台北市議員王鴻薇痛批該節目最擅長扣紅帽子，把別人講成包藏禍心，塑造自己愛台灣的形象；台北市議員參選人羅智強也強調，台灣有言論自由，「我敢大聲說我是中國人，我的中國是中華民國」，他還反問：「綠營人士的國是什麼國？有本事就廢了中華民國憲法，宣布台灣共和國獨立。」

王鴻薇14日受訪強調，她願意簽署中時媒體集團的無色覺醒行動，是因為政治人物應把政治立場說清楚，反觀蔡英文、民進黨一直在搞曖昧，明明支持廢死卻不修法，又不敢執行死刑，到底想怎樣？

王鴻薇表示，在台灣講統、獨都有言論自由，但該節目卻擅長用扣紅帽子的方式，把別人講成包藏禍心，而節目班底的曹長青是美國人，卻拚命喊台獨、抨擊台灣人不愛台灣，讓人無法接受；時代力量很多人連兵都沒當，卻一直主張台獨，若獨立引發兩岸戰爭，這些人會去打仗嗎？不要只會嘴巴喊喊。

羅智強說，他大膽為自己的主張和想法負責，兩岸持續對立下去，10年後怎麼辦，台灣應找到跟大陸好好相處的方式。他質疑，若台灣獨立可以討論，為何兩岸統一不能討論？

他強調，真正愛台灣的人應追求和平，用智慧取得兩岸和平相處的基礎，綠營人士主張台灣獨立，表面上好像很有勇氣，但實際上做了什麼，只是不斷叫囂，現實卻一籌莫展，難道真的想看兩岸衝撞、戰爭嗎？「這樣的人才是賣台，出賣台灣人的和平與未來！」

台北市長參選人丁守中昨日也在臉書表達肯定及支持無色覺醒，未來擔任台北市長後，將成立兩岸事務委員會，一條龍專責服務台生、台商、陸配、陸生、大陸在台旅客及陸資企業與人士。

丁守中指出，「無色覺醒10大主張」中，認同兩岸一家親、取消交流各種障礙、讓兩岸各黨比賽愛台灣等5項主張，與國民黨兩岸政策大致相同，要給予肯定及支持。

(中國時報)