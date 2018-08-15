李錫錕、楊麗環：符合人民期待

李錫錕（本報資料照）

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中國時報
／綜合報導
丁守中（劉宗龍攝）

支持無色覺醒運動，遭抹紅的前國民黨立委楊麗環說，人民就是厭惡藍綠政黨操控下的政治環境，支持無色覺醒正是因為其不涉藍綠色彩，不解為何會被抹紅。無黨籍台北市長參選人李錫錕則表示，自己參選首都市長，只要對台北市、台灣整體大環境好的事情，都應支持

楊麗環說，她現在無黨無派，且民眾普遍不認同藍綠，這正說明政黨所推派的人選都不符人民期待。無色覺醒是民眾自發性的選擇，更能符合人民期待；無色覺醒是讓人民直接參與政治，跟藍綠紅等任何色彩都無關。

李錫錕則說，無色覺醒10點原則對台灣目前狀況是有利的，所以他支持無色覺醒倡議的大方向，至於細節及作法，也許有人會有疑慮，但「任何運動難免都會有正、負面後遺症」，他既簽名連署，就不怕被懷疑，歡迎各界檢驗。

面對被「抹紅」，李錫錕表示，他也參與東奧正名公投連署，「難道要『抹綠』我嗎？」他認為，若台灣要順利舉辦明年東亞青運，北京方面不妨先恢復台中明年的賽事主辦權，接著2020東京奧運台灣正名，2024年巴黎奧運兩岸同組一隊參賽，採這套循序漸進的政治協商方案，以讓兩岸在此議題上凝聚出彼此都可接受的方案；兩韓組隊參賽，也並不代表統一。

李錫錕強調，無論是簽名支持無色覺醒或參與東奧正名公投，這都是支持對的事情，跟政黨色彩無關，「民主政治是你可以誤解，但我們也有義務讓你了解。」

(中國時報)

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