柯受委屈 換總統世大運上台

2018年08月15日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲「兩岸一家親」論述，日前拜會李前總統後再度引發關注，市長辦公室發言人林昆鋒14日上廣播節目《POP搶先爆》，強調柯早在2015年就講過「兩岸一家親」，大家怎麼會知道柯在與大陸談判時，受到哪些委屈，才得以換取蔡英文以總統身分在世大運上台的機會。

柯文哲先前上綠色電台談論兩岸立場，因一句「歹勢啦」遭批態度搖擺，由於日前他拜會前總統李登輝，傳出遭提點不要再講「兩岸一家親」，兩岸立場再度受到矚目。對於柯與李會談內容，市府以市長私人行程為由拒絕透露，引發外界猜測。

林昆鋒昨日受訪強調，柯文哲早在2015年就講兩岸一家親了，市長選舉不必拿意識形態互相檢視，兩岸一家親定義的不是政治狀態，只是希望大家互相諒解。

林昆鋒指出，很多事情講出來並非要炫耀，但在談判過程中有進有退，大家都不知道柯文哲在世大運時受到了哪些委屈，才能讓蔡英文以總統身分站上頒獎台，「要講出讓對方接受的話語，才能換取總統上台的機會，但你會去和人家說你有多委屈嗎？」

林昆鋒強調，柯曾說希望大家彼此互相體諒，前提是5個互相，包含互相認識、了解、尊重、合作、諒解，在這個狀態下替台灣順利舉辦大型賽會，才不至於像東亞青運的情況，也盼大家給柯多些空間。

(中國時報)