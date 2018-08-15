韓國瑜指陳其邁 須跨3座火焰山

國民黨高雄市長參選人韓國瑜（左二）14日受台北市議員參選人游淑慧（右二）與張斯綱（左一）邀請，造訪北市內湖區新明路219巷2弄，與當地高雄北漂居民握手。（張鎧乙攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

邁向高雄市長寶座之路上藍綠的路障是什麼？國民黨韓國瑜昨天接受媒體訪問時說：「我，零包袱，可以放手大鬧天宮」，但他看陳其邁的競選路上，卻必須跨越「中央執政不力」、「高雄市執政20年」及「家族問題」等3座火焰山。

對韓語錄，陳其邁陣營發言人林瑩蓉表示，不回應選舉口水，希望韓國瑜多提政見。

韓國瑜直指陳其邁眼前有3座火焰山，一是中央執政不力，他必須告訴市民與他無關；二是民進黨高雄執政成績，市民不滿意，他也必須對市民說清楚，他可以超越；三是家庭問題，韓強調，「這是我從來不說的問題。」

韓國瑜也解釋為何沒有包袱，因為，市民把他看成個人，不會看成政黨，他說，「黨中央又沒有給我錢，再給我包袱，我也不會接受。」

他說，參選以來，對台灣生死存亡體悟出20個字：「國防靠美國、科技靠日本、市場靠大陸、努力靠自己。」若當選市長，所有的事情都沒有圍牆，只有道路，包括兩岸關係與對外關係。

「我絕對不會搭圍牆」，韓國瑜說，搭了圍牆，經濟發展就會受限，只要有道路，水產品、農產品及工業產品賣得出去，人進得來，高雄經濟就會一飛沖天。

未來要打造愛情產業鏈，談戀愛的情侶、新婚夫妻、過周年慶夫婦都可以來高雄享受浪漫感覺，高雄有婚紗禮服、精品、愛河的建設及愛情摩天輪等。

韓國瑜認為，如果選民投他一票，絕對不會因為是國民黨，是因為想選一個好市長，帶領高雄經濟脫離貧困。

(中國時報)

柯受委屈 換總統世大運上台

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。