韓國瑜指陳其邁 須跨3座火焰山

2018年08月15日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

邁向高雄市長寶座之路上藍綠的路障是什麼？國民黨韓國瑜昨天接受媒體訪問時說：「我，零包袱，可以放手大鬧天宮」，但他看陳其邁的競選路上，卻必須跨越「中央執政不力」、「高雄市執政20年」及「家族問題」等3座火焰山。

對韓語錄，陳其邁陣營發言人林瑩蓉表示，不回應選舉口水，希望韓國瑜多提政見。

韓國瑜直指陳其邁眼前有3座火焰山，一是中央執政不力，他必須告訴市民與他無關；二是民進黨高雄執政成績，市民不滿意，他也必須對市民說清楚，他可以超越；三是家庭問題，韓強調，「這是我從來不說的問題。」

韓國瑜也解釋為何沒有包袱，因為，市民把他看成個人，不會看成政黨，他說，「黨中央又沒有給我錢，再給我包袱，我也不會接受。」

他說，參選以來，對台灣生死存亡體悟出20個字：「國防靠美國、科技靠日本、市場靠大陸、努力靠自己。」若當選市長，所有的事情都沒有圍牆，只有道路，包括兩岸關係與對外關係。

「我絕對不會搭圍牆」，韓國瑜說，搭了圍牆，經濟發展就會受限，只要有道路，水產品、農產品及工業產品賣得出去，人進得來，高雄經濟就會一飛沖天。

未來要打造愛情產業鏈，談戀愛的情侶、新婚夫妻、過周年慶夫婦都可以來高雄享受浪漫感覺，高雄有婚紗禮服、精品、愛河的建設及愛情摩天輪等。

韓國瑜認為，如果選民投他一票，絕對不會因為是國民黨，是因為想選一個好市長，帶領高雄經濟脫離貧困。

(中國時報)