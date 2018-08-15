藍嗆部長下台 衛福部忙撇清

2018年08月15日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

新北市新莊區思源路上的衛生福利部台北醫院13日清晨4點多發生火警。火勢撲滅後，鑑識人員昨二度進入火場勘查起火原因。（本報資料照片）

新北市新莊區的衛福部台北醫院護理之家惡火，衛福部昨天最新統計，大火造成的傷患共39人，其中12人被濃煙嗆死。立法院國民黨黨團痛批衛福部督導救助不周，部長應下台，並在一周內提出檢討報告。對於院方延誤通報，衛福部次長薛瑞元駁斥，意外發生究竟幾分鐘內要做出反應，須看實際狀況，沒有標準。

多快須通報 沒有標準

國民黨團書記長曾銘宗指出，依照衛福部統計，長照機構6年來發生6起大火，造成36人死亡，長照機構管理營運評鑑出現重大問題，國民黨黨團要求衛福部全面檢討，並提出解決方案，避免再發生類似事件。

同時，衛福部在管理台北醫院負有督導之責，事後救助上又不周，國民黨黨團要求衛福部部長陳時中為本次事件下台負責。

立委賴士葆表示，黨團訴求是陳部長下台，這麼大的事情人命關天，不是賴清德說關切就好了，台北醫院全名叫「衛福部部立醫院」，最該負責的是衛福部長。他也要求衛福部快調查並把結果向全民公布，以防此事重演。賴質疑長照是民進黨宣稱要推動的重大政策，結果長照安全堪慮，包括護理人員要照顧的人數，都需要檢討。

立委促周內 提出檢討

國民黨團副書記長陳宜民說，從13日凌晨到現在，沒看到代理部長出來向全民道歉，陳部長則去APEC開會了，呼籲他趕快回來並下台。

立委許毓仁要求衛福部一周內公開全面檢討報告，他質疑病床既然通過衛福部合格檢驗，怎麼還會那麼容易著火？這還是一家通過消防評鑑的醫院，評鑑真的切實嗎？

衛福部表示，將組成心理輔導團隊，每個個案安排一名社工提供心理輔導並了解是否還有其他需求，同時完成慰問金發放。未來若家屬提出賠償，不足之處，將再由附屬醫療及社會福利機構管理署支應。

救難已盡力 次長肯定

這次新莊護理之家惡火一發不可收拾，警消認為與院方耽誤近10分鐘及總機無人接聽有關。對此，薛瑞元表示，火警發生時，除了警報系統偵測到煙火會傳送到機房的授信總機外，在場人員發現煙火也要立即通報，兩者同步進行，「沒有說定幾分鐘當標準，必須看實際狀況，是否符合立即反應。」

外界質疑，晚上值班人力只有3人，難以移動救援那麼多病患？薛瑞元表示，不能落入「一張床兩個人推」的迷思，否則再多的人推都不夠，他強調，當天事發後，台北醫院各層樓的醫護人員共50多人都來幫忙，救難者已經盡力，不應苛責。

(中國時報)