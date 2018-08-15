台北醫院大火 死亡增為12人

2018年08月15日 04:11 中國時報 譚宇哲 、 葉德正 、 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

新北市新莊區衛福部台北醫院13日凌晨大火釀成12死慘劇，醫院14日下午找來罹難者家屬到院協調，台北醫院副院長林三齊表示，已與家屬達成共識，19日在板橋殯儀館為罹難者舉行頭七法會，後續事宜將持續與家屬協調。

林三齊表示，舉行協調會主要是傾聽家屬想法，昨日共來了約30位家屬，院方展現最大誠意關心家屬，每個家庭配置1位社工師和1位禮儀師，陪伴家屬走過這段路。至於後續賠償事宜，由於家屬強調隱私，不方便對外說明。

對於外界質疑病房門太窄導致逃生時病床卡住，及火警延誤通報，林三齊強調，病房門設置標準皆符合相關法規規範，延誤通報目前還在釐清。

新北市消防局長黃德清昨在市政會議指出，台北醫院護理之家7月13日完成消防安全設備檢查，符合規定，初判研判起火點在7樓23房的第5床，究竟是電動床馬達損壞？或是民眾攜帶氣墊床引起火災？仍待消防署進一步鑑識。

黃德清說，除院方有延誤通報情形，造成傷亡的主要原因是濃煙，院方在疏散過程門沒關，加上病房本身是易燃材質，致火勢快速蔓延。

新北市長朱立倫表示，相關單位須嚴格審視檢討，為何有延遲報案情況，對於醫療機構、長照機構或是大型人潮聚集場所，只要發生重大火災或治安事件，是否有立即、自動的通報系統，進行全面的檢討。衛生局表示，安養機構清查結果預計下周出爐。

另因房門卡住或是沒關造成災情擴大，朱立倫說，未來消防演練應該更加強這個觀念，雖是衛服部部立醫院，但後續各單位也要協助家屬做好喪葬撫卹工作，市府將全力協助。

追究刑責部分，新北地檢署表示目前尚未將相關資料收集完全，案情仍待釐清。另法醫認為應查明80歲吳姓、94歲張姓、83歲謝李姓三名死者死因，檢警將擇期解剖。

(中國時報)