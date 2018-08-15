勞團喊漲基本工資 要一次到位

團結工聯14日至勞動部前要求將基本工資調至月薪2萬8862元、時薪182元。工聯表示，全台仍有208萬名勞工領取基本工資，高達4成勞工月薪不足3萬，在物價飆漲的時代，幾乎難以生存。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導

勞動部將在本周四召開基本工資審議委員會，昨團結工聯至勞動部前疾呼「時薪月薪都要調、外勞本勞不脫鉤，調漲基本工資一次到位」，要求將基本工資調至月薪2萬8862元、時薪182元，工聯指出全台仍有208萬名勞工領取基本工資，高達4成勞工月薪不足3萬，在物價飆漲的時代，幾乎難以生存。

勞動部昨邀請資方7位委員餐敘會前會，有資方委員考量國際情勢，主張基本工資應緩漲。勞動部表示，餐敘氣氛不錯，部裡並無預設立場，完全尊重委員會開會結果。此次若順利調薪，受影響勞工人數約達208萬。

團結工聯以106年最低生活標準1萬3362元乘上就業扶養比2.16，希望從月薪2萬2000元調至2萬8862元、時薪140元調至182元。

根據勞動部去年公布的數據粗估，領取基本工資的邊際勞工人數約達208萬，其中本國勞工（含打工族）有163萬人、外國勞工為45萬人，工聯指出，全台有超過4成的勞工薪資不到3萬。

工聯祕書長黃育德表示，台灣勞工三大殺手就是低薪、長工時與寬鬆的勞基法，「基本工資只調漲800元，跟沒調一樣，勞工無感」，呼籲政府應一次漲足、一步到位，同時認為時薪、月薪漲幅必須相同，「不然資方本來給時薪會改給月薪、給月薪的改給時薪，勞工不會受惠」。

黃裕德說，賴清德院長的「薪水不到48K可向老闆反映」一說根本是不可能的任務，若政府真正想要照顧邊際勞工，大幅調漲基本工資最實在。

(中國時報)

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