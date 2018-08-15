抱回溪湖8億頭獎 幸運兒回饋

2018年08月15日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣溪湖鎮「鑫昌商行」5月29日開出今年最高單注頭獎8億元，獨得彩金的中獎人14日霸氣包了168萬元大紅包，委託台灣彩券公司總經理蔡國基致贈鑫昌商行，彩券行老闆施水鑫則準備300份大樂透彩券分享在地鄉親，還請來醒獅團及辣妹熱舞同樂。

蔡國基表示，獨得8億元的頭獎中獎人是1名企業小主管，開車經過「鑫昌商行」臨時起意，花了300元電腦選號購買2張「大樂透」，每張各3注，其中1張彩券的第2注幸運對中當期頭獎，終結「大樂透」史上最長23期連摃，抱回今年最高的單注頭彩獎金。

中獎人為感謝投注站經銷商幸運之手打出電腦選號的頭獎彩券，大方包給鑫昌商行168萬元大紅包，更不吝捐出2000萬元由中國信託慈善基金會統籌分配其他社會福利單位。

施水鑫說，溪湖鎮從未有過億元以上的高額頭獎，很高興店裡能開出彰化縣溪湖鎮第1個且是今年最高頭獎8億元。14日他準備200份「大樂透」彩券，以及烤乳豬、伴手禮要與在地鄉親分享，民眾反應超熱烈，有人甚至是一大早8點多就到門口排隊等著沾喜氣，台彩公司與施水鑫為此還當場再加贈100份彩券。

蔡國基指出，台灣彩券公司統計，今年上半年已開出18注億元頭獎，包含「大樂透」12注、「威力彩」4注及「大福彩」2注，皆為1注獨得，想成為億萬富翁的民眾，路過彩券行不妨買張彩券試試手氣和財神爺保持聯絡。

蔡國基說，今年上半年億元以上中獎人的購買行為統計分析顯示，「每期都買」者高達6成以上，約6成7的億元中獎人單次購買金額在100至500元以上，超過6成電腦選號。

(中國時報)