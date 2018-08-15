2018年08月15日 04:11 中國時報 王莫昀 、 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

因不認同公平會與高通和解憤而請辭的前公平會委員顏廷棟昨天說，公平會一百八十度態度轉變，令他十分錯愕，他直言「公平會決定大轉折的原因不得而知，耐人尋味」。而無獨有偶，公平會與高通和解之際，適巧蔡英文總統高調過境美國，文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸強烈質疑，「和解」根本是府院高層的交換條件之一。

巧合？蔡高調過境美國

高通案從起初的裁罰234億元，事隔不到一年卻突然改為和解，顏廷棟表示，一有和解要求時，他便嚴厲反對，「公平會是獨立機關，多數決合議決定裁罰，沒有經過法院指出裁罰哪裡不當，公平會沒正當理由，卻突然改變立場、否定多數決定，不合法治、沒有正當性」。

顏廷棟批評公平會「自打嘴巴」，對於高通和解案仍感到十分錯愕，直說「搞什麼？」，因此才決定請辭委員。問及是否有被高層施壓，他說「這不清楚，但改變態度原因真的耐人尋味」。

杜紫宸則說，「我認為高通和解案200％是由總統府主導，公平會只是聽命行事！」其考量重點是台美合作，爭取在川普支持高通的立場上得分，他甚至強烈懷疑，公平會在蔡總統出訪前夕，突然宣布與高通和解，時機實在太巧合了。而促成這項交換條件，他推測除了討好美國，也有可能是美國政府、或美國議會施壓的結果。另外，不落入採用大陸5G標準口實，也是政策考慮重點。

在商言商！非政治力決定

前行政院長張善政也認為，以和解換投資，這項「創意」—吸引投資，並非公平會權責，應是由更高層級決定。

張善政提醒小英政府，在商言商，不是台灣單方面想用政治力可以影響的，舉例來說，以台廠的採購量對照三星，可謂小巫見大巫，高通給三星的條件必然會優於台商，未來2年後，總統大選來臨，蔡政府這番作為定會被拿來檢視，如高通在落實承諾上拖泥帶水，對蔡英文選情將會有相當大的殺傷力！

(中國時報)