監委調查 公平會為何髮夾彎

2018年08月15日 04:11 中國時報 鄭舲 、 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

公平會近日大轉彎與高通於智慧法院合議庭達成訴訟和解。監察委員王美玉、仉桂美、王幼玲關切公平會面對高通案，從重罰變成和解，立場轉變理由為何，降低原處分罰鍰金額有無違反公平會作為專業機關、獨立機關立場？相關問題將深入調查，釐清疑義。

公平會去年10月11日委員會議決議通過，美商高通公司經營模式，涉「以不公平方法直接或間接阻礙其他業者參與競爭行為」，違反《公平交易法》，因此處高通公司234億元罰鍰，創下公平會對單一公司最高罰鍰紀錄。不過，事隔不到1年，公平會卻決定與高通和解，且罰鍰還降為27.3億，並表示高通未來5年將在台灣投資逾7億美元（約215億元台幣）。

王美玉質疑，公平會作為獨立機關，理論上有違法行為就應該處分，一開始也開出234億罰鍰，最後卻「棄守」，罰鍰金額大幅降低，轉為5年投資，究竟是什麼因素作出這樣的協商？罰鍰計算標準又是什麼？王美玉也說，高通投資案與國內IC產業有競爭性問題，又涉及我國5G產業發展，公平會如何確保高通一定會投資？

王美玉指出，任何一個行政裁罰、行政處分，都有一定程序要件要處理，公平會與高通的和解行為是否有正當性及必要性？是否適法合宜？相關疑義都有深入調查了解的必要。

王幼玲則提及，公平會的角色應是確保產業公平競爭，但與高通和解，將罰鍰轉為投資，似乎有與經濟部促進產業投資角色混淆。還有公平會是否有得到高通投資保證？從罰款改為和解是否經過一定程序？哪些產業會因為投資獲益？都必須進一步調查釐清。

公平會昨天表示，尚未收到監察院的正式公文，無法對此回應，未來將採逐年滾動式監督高通是否落實和解內容。

(中國時報)