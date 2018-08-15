兩岸5G交流 華聚9月照辦論壇

2018年08月15日 04:11 中國時報 黃有容 、 陳秀蘭 ／台北報導 ／台北報導

隨著政府近期將公布5G標準，公平會和高通和解，條件中包括協助台灣5G發展，意味著未來5G標準，將採高通標準，不採陸規，這也推翻馬政府時代力推兩岸共訂5G標準產學合作。

對此，曾在馬政府時代，力推兩岸在5G標準合作的前行政院長張善政直言，在馬英九時代，以那時台廠優勢與兩岸關係氛圍很有機會，如今小英政府則不可能有這機會。華聚基金會表示，與美合作不錯，與陸合作也有機會。據了解今年9月底華聚基金會將再於河北舉辦兩岸標準論壇，主要議題仍是兩岸5G標準合作。

華聚基金會是兩岸產業標準交流及合作平台，近年來更致力爭取參與大陸5G標準制訂與合作。去年還與工研院、台北資通訊產業協會、台灣物聯網產業協會等赴陸談5G標準合作。

華聚基金會去（2017）年4月由董事長陳瑞隆率領專家團隊，到大陸拜會中國信息通信產業研究院院長劉多，並與中國通信標準化協會舉辦專家會議，包括工研院資通所副所長周勝鄰、英業達集團（北京）總經理邱全成、台灣物聯網產業技術協會祕書長張笠等皆出席，就5G技術通用及標準合作的合作模式，以及NB-IOT應用技術發展和測試技術進行討論。

知情人士指出，華聚組成的專家團隊中，包括聯發科等台灣企業，與大陸方研議出的交流模式，是由大陸通信業，如華為、中國移動等主導發展5G標準規格，台灣團隊提供部分技術支援。交流平台的主要目的，是幫助台灣產業了解5G發展動向，以及從中掌握5G發展規格，進一步提前取得商機、擴大市場優勢。

高通案和解，代表台灣未來5G可能將採高通規格，而非過去積極合作的陸規；知情人士表示，這不會影響華聚帶領的專家團隊與大陸研發方的交流，目前也仍持續互動，並且將在9月底於河北舉辦今年度的「海峽兩岸信息產業和技術標準論壇」。

(中國時報)