兩岸5G交流 華聚9月照辦論壇

友善列印
中國時報
／台北報導

隨著政府近期將公布5G標準，公平會和高通和解，條件中包括協助台灣5G發展，意味著未來5G標準，將採高通標準，不採陸規，這也推翻馬政府時代力推兩岸共訂5G標準產學合作。

對此，曾在馬政府時代，力推兩岸在5G標準合作的前行政院長張善政直言，在馬英九時代，以那時台廠優勢與兩岸關係氛圍很有機會，如今小英政府則不可能有這機會。華聚基金會表示，與美合作不錯，與陸合作也有機會。據了解今年9月底華聚基金會將再於河北舉辦兩岸標準論壇，主要議題仍是兩岸5G標準合作。

華聚基金會是兩岸產業標準交流及合作平台，近年來更致力爭取參與大陸5G標準制訂與合作。去年還與工研院、台北資通訊產業協會、台灣物聯網產業協會等赴陸談5G標準合作。

華聚基金會去（2017）年4月由董事長陳瑞隆率領專家團隊，到大陸拜會中國信息通信產業研究院院長劉多，並與中國通信標準化協會舉辦專家會議，包括工研院資通所副所長周勝鄰、英業達集團（北京）總經理邱全成、台灣物聯網產業技術協會祕書長張笠等皆出席，就5G技術通用及標準合作的合作模式，以及NB-IOT應用技術發展和測試技術進行討論。

知情人士指出，華聚組成的專家團隊中，包括聯發科等台灣企業，與大陸方研議出的交流模式，是由大陸通信業，如華為、中國移動等主導發展5G標準規格，台灣團隊提供部分技術支援。交流平台的主要目的，是幫助台灣產業了解5G發展動向，以及從中掌握5G發展規格，進一步提前取得商機、擴大市場優勢。

高通案和解，代表台灣未來5G可能將採高通規格，而非過去積極合作的陸規；知情人士表示，這不會影響華聚帶領的專家團隊與大陸研發方的交流，目前也仍持續互動，並且將在9月底於河北舉辦今年度的「海峽兩岸信息產業和技術標準論壇」。

(中國時報)

監委調查 公平會為何髮夾彎 公司法鬆綁 企業經營更自由

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。