2018年08月15日 04:11 中國時報 王玉樹 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

高通和解案，財經部會多持樂觀立場，而業界也肯定對國內5G整體產業發展是「利大於弊」，但前提是怎麼落實監督高通的投資，及其協助台灣發展5G的承諾，而不是淪為空頭支票。

因此，產業研究專家建議跨部會成立「5G指導委員會」，去制定就業率、GDP成長率、授權專利數等指標，檢驗高通衍生效益落實多少。

拓墣產業研究院分析師姚嘉洋表示，目前全球發展5G Modem晶片，國際重量級業者分別是高通、英特爾、華為與聯發科。如高通因公平會裁罰，退出台灣市場，就剩英特爾、聯發科可選，若明年要推出5Ｇ商用產品，現今便要進入設計階段，唯若聯發科晶片尚未準備好，就只剩英特爾可選擇，但相信台廠不希望被英特爾綁住。

姚嘉洋指出，公平會與高通和解後，之前工研院與高通的5G合作案，可望順利推動，畢竟未來5G時代，即使台灣無法爭取話語權，也不能夠失去卡位的契機。

但與高通和解後，公平會等相關單位應監督高通承諾事項的落實情形，確保台廠利益。

技術處官員表示，高通和解案確實對台灣廠商有影響，主要是聯發科，但其重點在手持裝置，這點未來與高通談合作時，會注意避開與聯發科的競合爭議。

但是該處看5G，並不僅在手持裝置晶片，而還在其後續的5G應用方案， 包括5+2產業、智慧家庭、智慧工廠、AR、VR的等。重點是把服務業帶起來，這裡沒有陸規與美規問題。

不過，對於高通承諾投資，後續如何落實與監督？技術處長羅達生說，落實部分公平會也有在注意，現在就等公平會召集經濟部、科技部與高通的會談機制後，才能進一步確定合作細項，現在真的不確定平台怎麼運作。

(中國時報)