逆襲射日 中華男籃開紅盤

陳盈駿（中）運球突破日本隊防守，他終場攻下全隊最高18分。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

雅加達-巨港亞運周六開幕，男籃賽已提前開打，被分配在C組的中華隊昨首戰日本，上半場三分球7投不進，以30比37落後7分。所幸第3節急起直追，外線終於開胡，並克服最多以13分落後的逆境，終場以71比65逆轉日本，旗開得勝。接下來還要對戰香港、卡達，由於C組取2隊晉級，中華隊可望繼2006年杜哈亞運後，暌違12年重返8強。

亞運好彩頭 拚返八強

昨役中華隊以隊長陳盈駿投進18分最高，劉錚14分居次，籃板球亦以48個領先日本的33個。上半場三分球掛零，下半場卻飆進6個，優於日本隊的5顆三分球。

賽後陳盈駿表示：「球場燈光比較昏暗，但這不能當做投籃不理想的藉口，因為日本隊也是一樣的環境。只是當進攻不輪轉時，我們就要確保防守，打出我們的優勢，就是快攻。」

中華男籃兵敗世界盃資格賽，加上U18亞青賽，10年來首次無緣8強，國內籃球氛圍低迷。陳盈駿坦言，這次亞運確實帶有使命感，「我們知道這條路不好走，但我們會堅持下去，一場一場來，先求晉級，再朝四強邁進。」

另一主將胡瓏貿認同隊長陳盈駿的看法，「壓力一定會有的，但是就是有這種壓力，才會讓我們成長，變得更強大。」

全本土應戰 毫不遜色

中華隊這次少了掛傷號的戴維斯，以全本土陣容應戰。台日上次交手是7月間世界盃男籃亞洲區資格賽第1輪，當時中華隊以40分慘敗，不過那是日本隊一軍，亞運則以二軍陣容參賽，但無論如何，中華隊仍算報了一箭之仇。

(中國時報)

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