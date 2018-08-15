南山攜手玉山金 捐血獻愛傳幸福

2018年08月15日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

為鼓勵更多夥伴及保戶，共同投入愛心捐血的行列，南山人壽今年特別與玉山金控攜手合作，於8月8日、13日兩天於全台舉辦13場「快樂捐血、讓愛相隨」活動，現場總計募集了超過2572袋熱血，讓病患得到及時救援。

南山人壽與玉山金控共同號召全台各地內外勤、客戶及民眾熱情響應，募集超過2572袋熱血，再次發揮企業力量，並善盡社會責任，希望在暑假血荒高峰的期間，以活動來帶動更多人一齊捐血，讓需要的病患得以得到及時的救援，幫助更多寶貴生命。

為展現愛心不落人後，南山人壽總經理許妙靜與玉山金控總經理黃男州均親自出席活動，在現場捲起袖子，以實際行動表達對捐血獻愛的支持。

許妙靜表示，南山人壽各服務據點，每年均定期舉辦捐血活動，號召內勤與業務夥伴、保戶以及社會大眾發揮愛心，今年攜手玉山金控共同推動全台捐血，就是希望整合兩家的企業資源和社會影響力，提升社會大眾對捐血活動更多的關注和意識，捐血不僅挽救更多人的生命，也為社會挹注更多幸福。

黃男州表示，與南山人壽共同舉辦捐血，就是希望發揮企業拋磚引玉的力量，匯集更多愛心，為社會創造更多積極正面的能量。

南山人壽多年來秉持「公益服務業」的經營理念，除致力提供600萬保戶保險規畫與服務之外，亦長期投注資源於弱勢醫療救助及社區健康照護之議題，推動「南山慈善基金－醫療關懷計畫」，攜手全國各縣市198家醫院，為無力負擔醫療費用之病患家庭提供補助，協助他們安心就醫。

南山人壽也同時整合全台服務據點與愛心義工群，發掘在地需求，並舉辦捐血、醫院或社區等義工服務，以陪伴關懷弱勢族群的實際行動，深入關懷社會各個角落。

(中國時報)